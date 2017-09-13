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Неймар: у Мбаппе есть потенциал, чтобы стать еще сильнее

Нападающий "ПСЖ" Неймар прокомментировал победу над "Селтиком" (5:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Я очень доволен. Это был фантастический матч, и я рад за команду. Мы одержали важную победу.

Мбаппе? Играть с классными футболистами всегда приятно, пусть он и молод. Для меня он отличный игрок, у которого есть потенциал для того, чтобы стать ещё сильнее", - цитирует Неймара официальный сайт УЕФА.
Теги: Неймар Мбаппе ПСЖ Селтик
Сегодня, 02:23
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