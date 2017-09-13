Дидье Дрогба: Орье - мой младший брат, но он играет не за ту команду

Бывший нападающий Дидье Дрогба прокомментировал переход своего соотечественника Сержа Орье из "ПСЖ" в лондонский "Тоттенхэм"."Я просто поговорил с Орье несколько часов назад, он так счастлив быть в Англии, и, конечно же, мы будем ему помогать. Он - мой младший брат, поэтому я собираюсь дать ему несколько советов. Он играет за не ту команду, но я рад за него и очень доволен его переходом", - цитирует Дрогбу Sky Sports.