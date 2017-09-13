Президент "Севильи": "ПСЖ" не в состоянии получить доход, чтобы покрыть такие траты

Президент "Севильи" Хосе Кастро Кармона поделился мнением о ситуации с трансфером Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ"."Трансфер Неймара - это безумие. Во-первых, потому что ни один игрок не стоит этих денег, а, во-вторых, потому что меня беспокоит соответствие этого перехода правилам финансового Fair Play. Французская лига разрушена. "ПСЖ" не в состоянии получить доход, чтобы покрыть такие траты. Испанская лига проделала хорошую работу. Клубы могут иметь игроков, стоимость которых соответствует их способности генерировать такого же уровня доход", - цитирует Кармону FootMercato.Напомним, "ПСЖ" заплатил за Неймара 222 миллиона евро.