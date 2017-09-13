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Роман Зозуля: я еще не все сказал в Испании

Украинский нападающий Роман Зозуля, перешедший в "Альбасет", рассказал, что ему есть что доказывать в Испании.

"Я живу футболом и отдам все клубу, который делает на меня ставку. Я еще не все сказал в Испании. Я в клубе пока несколько дней, но уже вижу, что эта команда сможет дойти далеко. Я уверен, что победы придут", – цитирует украинца официальный сайт клуба.
Теги: Зозуля
Сегодня, 07:04
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