Роман Зозуля: я еще не все сказал в Испании

Украинский нападающий Роман Зозуля, перешедший в "Альбасет", рассказал, что ему есть что доказывать в Испании."Я живу футболом и отдам все клубу, который делает на меня ставку. Я еще не все сказал в Испании. Я в клубе пока несколько дней, но уже вижу, что эта команда сможет дойти далеко. Я уверен, что победы придут", – цитирует украинца официальный сайт клуба.