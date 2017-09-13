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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Витиньо: Лига чемпионов - отличная возможность перейти в европейский топ-клуб
Нападающий ЦСКА Витиньо прокомментировал победу над "Бенфикой" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1).
"Лучше результат и быть не мог. Мы всегда играем, чтобы выиграть, и мы были счастливы, когда нам удалось победить в этой очень сложной встрече вдали от дома. Мы знали, что нужно терпеть и использовать свои возможности.
Первый гол в Лиге чемпионов? Гол есть гол поэтому я не могу объяснить свои чувства. Я очень рад, что помог команде победить. Мы знаем, что турнир длинный, и нам нужно много работать. Было важно выиграть у "Бенфики", тем более на выезде. Нужно работать от игры к игре, поскольку каждый матч разный. ЦСКА нужно выиграть как можно больше.
Я уже говорил, что мне хочется играть в большом европейском клубе, и каждый день я работаю над этим. Последний сезон был хорошим, а участие в Лиге чемпионов - отличная возможность, которую я хочу использовать, чтобы достичь своей мечты", - сказал бразилец.
СЭ
"Лучше результат и быть не мог. Мы всегда играем, чтобы выиграть, и мы были счастливы, когда нам удалось победить в этой очень сложной встрече вдали от дома. Мы знали, что нужно терпеть и использовать свои возможности.
Первый гол в Лиге чемпионов? Гол есть гол поэтому я не могу объяснить свои чувства. Я очень рад, что помог команде победить. Мы знаем, что турнир длинный, и нам нужно много работать. Было важно выиграть у "Бенфики", тем более на выезде. Нужно работать от игры к игре, поскольку каждый матч разный. ЦСКА нужно выиграть как можно больше.
Я уже говорил, что мне хочется играть в большом европейском клубе, и каждый день я работаю над этим. Последний сезон был хорошим, а участие в Лиге чемпионов - отличная возможность, которую я хочу использовать, чтобы достичь своей мечты", - сказал бразилец.
СЭ
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