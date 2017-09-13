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Витиньо: Лига чемпионов - отличная возможность перейти в европейский топ-клуб

Нападающий ЦСКА Витиньо прокомментировал победу над "Бенфикой" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

"Лучше результат и быть не мог. Мы всегда играем, чтобы выиграть, и мы были счастливы, когда нам удалось победить в этой очень сложной встрече вдали от дома. Мы знали, что нужно терпеть и использовать свои возможности.

Первый гол в Лиге чемпионов? Гол есть гол поэтому я не могу объяснить свои чувства. Я очень рад, что помог команде победить. Мы знаем, что турнир длинный, и нам нужно много работать. Было важно выиграть у "Бенфики", тем более на выезде. Нужно работать от игры к игре, поскольку каждый матч разный. ЦСКА нужно выиграть как можно больше.

Я уже говорил, что мне хочется играть в большом европейском клубе, и каждый день я работаю над этим. Последний сезон был хорошим, а участие в Лиге чемпионов - отличная возможность, которую я хочу использовать, чтобы достичь своей мечты", - сказал бразилец.

СЭ
Теги: Витиньо ЦСКА
Сегодня, 08:19
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№2 Написал: Vadim1986 (Сегодня, 08:44) #
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Так ты играй на уровне топ клуба! Мяч передерживаешь, постоянно лезешь на 2-3 даже когда это совершенно не нужно. И прицел поправь, штрафные и стандарты очень хреново подаёшь в последнее время!!! А так Вить все у тебя есть для топ игрока, главное с головой выходи на поле. Удачи!!!
Регистрация: 12.03.2017
№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 08:26) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
как то не очень корректно по отношению к клубу.. flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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