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Валерий Газзаев: идеальная связка форвардов – Кокорин и Смолов

Знаменитый российский тренер, депутат Государственной думы РФ Валерий Газзаев высказался о главных событиях в нашем футболе за последний месяц.

– Главное открытие первой трети чемпионата и резерв для сборной по сравнению с Кубком конфедераций – Кокорин, который стал забивать в каждой игре.

– Еще во время чемпионата Европы-2016 я не раз упоминал, что Кокорин должен играть на другой позиции и что идеальная связка форвардов – Кокорин и Смолов. Но оба, к сожалению, выступали на флангах. В клубе Александру тоже много лет приходилось действовать не на своей позиции. И ничего хорошего из этого не вышло.

Хорошо, что накануне чемпионата мира у нас есть перспективная пара форвардов Смолов – Кокорин. Да и в целом вырисовывается неплохая команда. Дзагоев, Головин, Кузяев, братья Миранчук...

Я бы в целом отметил правильный вектор развития у "Локомотива" Юрия Павловича Семина (в основном составе регулярно выходит еще и Баринов, появляются другие молодые футболисты), что отражается и на командном результате, и на прогрессе отдельных игроков, например, Антона Миранчука. И в очередной раз подчеркну: очень жаль, что Алексей Миранчук так мало времени провел на Кубке конфедераций.

СЭ
Теги: Газзаев
Сегодня, 08:38
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