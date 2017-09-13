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Матч "Марибор" - "Спартак" покажут в центре города на большом экране

Матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов между "Марибором" и "Спартаком" будет показан на большом экране в центре Марибора.

Как сообщают местные СМИ, билеты на матч уже распроданы, однако спрос на них не уменьшается. В связи с этим было принято решение организовать фан-зону в центре Марибора и установить там большой экран.

Советский спорт
Теги: Марибор Спартак
Сегодня, 08:45
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