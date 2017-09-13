Златко Захович: мы хотим набрать три очка в матче со "Спартаком"

Один из сильнейших футболистов в истории Словении, а сейчас спортивный директор "Марибора" Златко Захович накануне игры со "Спартаком" в Лиге чемпионов отметил, что рассчитывает на 3 очка в поединке с красно-белыми.– У нас очень хорошая группа. Я был очень рад жеребьевке, ведь к нам, в Марибор, приедут клубы с большими именами – "Ливерпуль", "Севилья", "Спартак"… Мы получим удовольствие от игры, болельщики – от просмотра матчей.– Нет, почему? Я не сторонник того, чтобы ставить какие-то задачи еще до старта. На сегодня могу сказать лишь о том, что мы хотим набрать три очка в матче со "Спартаком". Дальше – посмотрим. Надо двигаться от игре к игре, а не забивать голову мыслями обо всех встречах сразу.