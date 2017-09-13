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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Златко Захович: мы хотим набрать три очка в матче со "Спартаком"
Один из сильнейших футболистов в истории Словении, а сейчас спортивный директор "Марибора" Златко Захович накануне игры со "Спартаком" в Лиге чемпионов отметил, что рассчитывает на 3 очка в поединке с красно-белыми.
– У нас очень хорошая группа. Я был очень рад жеребьевке, ведь к нам, в Марибор, приедут клубы с большими именами – "Ливерпуль", "Севилья", "Спартак"… Мы получим удовольствие от игры, болельщики – от просмотра матчей.
– В групповых турнирах "Марибор" всегда занимал четвертые места. Сейчас цель – третье?
– Нет, почему? Я не сторонник того, чтобы ставить какие-то задачи еще до старта. На сегодня могу сказать лишь о том, что мы хотим набрать три очка в матче со "Спартаком". Дальше – посмотрим. Надо двигаться от игре к игре, а не забивать голову мыслями обо всех встречах сразу.
СЭ
– У нас очень хорошая группа. Я был очень рад жеребьевке, ведь к нам, в Марибор, приедут клубы с большими именами – "Ливерпуль", "Севилья", "Спартак"… Мы получим удовольствие от игры, болельщики – от просмотра матчей.
– В групповых турнирах "Марибор" всегда занимал четвертые места. Сейчас цель – третье?
– Нет, почему? Я не сторонник того, чтобы ставить какие-то задачи еще до старта. На сегодня могу сказать лишь о том, что мы хотим набрать три очка в матче со "Спартаком". Дальше – посмотрим. Надо двигаться от игре к игре, а не забивать голову мыслями обо всех встречах сразу.
СЭ
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