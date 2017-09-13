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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Поль Погба может не сыграть против ЦСКА из-за травмы
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба в матче Лиги чемпионов с "Базелем" (3:0) получил повреждение мышцы, передает пресс-служба манкунианцев.
На восстановление французскому хавбеку может потребоваться несколько недель. Напомним, "МЮ" сыграет против ЦСКА в Москве 27 сентября.
На восстановление французскому хавбеку может потребоваться несколько недель. Напомним, "МЮ" сыграет против ЦСКА в Москве 27 сентября.
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