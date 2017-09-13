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Поль Погба может не сыграть против ЦСКА из-за травмы

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба в матче Лиги чемпионов с "Базелем" (3:0) получил повреждение мышцы, передает пресс-служба манкунианцев.

На восстановление французскому хавбеку может потребоваться несколько недель. Напомним, "МЮ" сыграет против ЦСКА в Москве 27 сентября.
Теги: Погба Манчестер Юнайтед
Сегодня, 09:23
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