Массимо Каррера - экс тренеру "Марибора": "Спартак" - самая слабая команда в группе? Игра покажет

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопросы накануне матча Лиги чемпионов против словенского «Марибора».— Думаю, «Марибор» является сильнейшей словенской командой. Они выиграли множество чемпионатов и Кубков Словении, поэтому завтра нас ждет нелегкий матч.— Мы знаем, как играет «Марибор». Изучали соперника. Повторю: нас ждет трудный матч. Но мы готовы играть сильнейшим на данный момент составом.— Мы тренировались с утра на нашей базе, чтобы лучше подготовиться к этой игре. И судя по дождливой погоде в Мариборе, мы правильно сделали.— Считаю, что «Марибор» — хорошая команда. Но при этом считаю, что мы не менее хорошая команда. Будем выкладываться полностью и с «Марибором», и с другими соперниками по Лиге чемпионов.— Мечта — это работа, в которой испытываешь страсть. Я был в футболе в роли игрока, потом в роли помощника главного тренера, теперь нахожусь в роли главного тренера. И хочу вам сказать, что подобные турниры важны как для тренеров, так и для игроков.— Мы уважаем нашего соперника. Мы приехали сюда с серьезными намерениями, а завтрашняя игра все покажет и рассудит нас.— Мы готовы к игре. Хорошо поработали во время паузы, связанной с матчами сборных. Поработали над ошибками, чтобы не повторять их в будущем. Несмотря на 8-е место, у нас были хорошие по содержанию игры матчи в чемпионате и победа в Суперкубке. Думаю, мы готовы к первому поединку в Лиге чемпионов.— Мы обсуждали с ним этот момент. Просто Луис Адриано расстроился из-за того, что не сумел забить гол. Никаких проблем между нами нет. Всё с ним решили.