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Массимо Каррера - экс тренеру "Марибора": "Спартак" - самая слабая команда в группе? Игра покажет

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопросы накануне матча Лиги чемпионов против словенского «Марибора».

— На какую из российских команд похож «Марибор»?

— Думаю, «Марибор» является сильнейшей словенской командой. Они выиграли множество чемпионатов и Кубков Словении, поэтому завтра нас ждет нелегкий матч.

— «Марибор» демонстрирует закрытый футбол. Вы готовы сыграть здесь первым номером?

— Мы знаем, как играет «Марибор». Изучали соперника. Повторю: нас ждет трудный матч. Но мы готовы играть сильнейшим на данный момент составом.

— Почему решили не проводить здесь тренировку?

— Мы тренировались с утра на нашей базе, чтобы лучше подготовиться к этой игре. И судя по дождливой погоде в Мариборе, мы правильно сделали.

— Вы считаете эту встречу важнейшей. Вам неудобно играть самый важный матч первым?

— Считаю, что «Марибор» — хорошая команда. Но при этом считаю, что мы не менее хорошая команда. Будем выкладываться полностью и с «Марибором», и с другими соперниками по Лиге чемпионов.

— Это ваш первый матч в Лиге чемпионов в роли главного тренера. Можно сказать, что завтра сбудется ваша локальная мечта?

— Мечта — это работа, в которой испытываешь страсть. Я был в футболе в роли игрока, потом в роли помощника главного тренера, теперь нахожусь в роли главного тренера. И хочу вам сказать, что подобные турниры важны как для тренеров, так и для игроков.

— Вчера бывший тренер «Марибора» в интервью словенским СМИ заявил, что «Спартак» — самая слабая команда в группе. Что можете ему ответить?

— Мы уважаем нашего соперника. Мы приехали сюда с серьезными намерениями, а завтрашняя игра все покажет и рассудит нас.

— Как 8-е место, занимаемое «Спартаком» в чемпионате России, может отразиться на предстоящей игре?

— Мы готовы к игре. Хорошо поработали во время паузы, связанной с матчами сборных. Поработали над ошибками, чтобы не повторять их в будущем. Несмотря на 8-е место, у нас были хорошие по содержанию игры матчи в чемпионате и победа в Суперкубке. Думаю, мы готовы к первому поединку в Лиге чемпионов.

— В последнем матче чемпионата Луис Адриано, уходя в раздевалку, не пожал вам руку. Как вы отреагировали на этот жест?

— Мы обсуждали с ним этот момент. Просто Луис Адриано расстроился из-за того, что не сумел забить гол. Никаких проблем между нами нет. Всё с ним решили.

ФК "Спартак" Москва
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 09:35
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№1 Написал: vovei (Сегодня, 09:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
Всё верно, игра покажет кто сильнейший.
Регистрация: 6.04.2017
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