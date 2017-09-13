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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Массимо Каррера - экс тренеру "Марибора": "Спартак" - самая слабая команда в группе? Игра покажет
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопросы накануне матча Лиги чемпионов против словенского «Марибора».
— На какую из российских команд похож «Марибор»?
— Думаю, «Марибор» является сильнейшей словенской командой. Они выиграли множество чемпионатов и Кубков Словении, поэтому завтра нас ждет нелегкий матч.
— «Марибор» демонстрирует закрытый футбол. Вы готовы сыграть здесь первым номером?
— Мы знаем, как играет «Марибор». Изучали соперника. Повторю: нас ждет трудный матч. Но мы готовы играть сильнейшим на данный момент составом.
— Почему решили не проводить здесь тренировку?
— Мы тренировались с утра на нашей базе, чтобы лучше подготовиться к этой игре. И судя по дождливой погоде в Мариборе, мы правильно сделали.
— Вы считаете эту встречу важнейшей. Вам неудобно играть самый важный матч первым?
— Считаю, что «Марибор» — хорошая команда. Но при этом считаю, что мы не менее хорошая команда. Будем выкладываться полностью и с «Марибором», и с другими соперниками по Лиге чемпионов.
— Это ваш первый матч в Лиге чемпионов в роли главного тренера. Можно сказать, что завтра сбудется ваша локальная мечта?
— Мечта — это работа, в которой испытываешь страсть. Я был в футболе в роли игрока, потом в роли помощника главного тренера, теперь нахожусь в роли главного тренера. И хочу вам сказать, что подобные турниры важны как для тренеров, так и для игроков.
— Вчера бывший тренер «Марибора» в интервью словенским СМИ заявил, что «Спартак» — самая слабая команда в группе. Что можете ему ответить?
— Мы уважаем нашего соперника. Мы приехали сюда с серьезными намерениями, а завтрашняя игра все покажет и рассудит нас.
— Как 8-е место, занимаемое «Спартаком» в чемпионате России, может отразиться на предстоящей игре?
— Мы готовы к игре. Хорошо поработали во время паузы, связанной с матчами сборных. Поработали над ошибками, чтобы не повторять их в будущем. Несмотря на 8-е место, у нас были хорошие по содержанию игры матчи в чемпионате и победа в Суперкубке. Думаю, мы готовы к первому поединку в Лиге чемпионов.
— В последнем матче чемпионата Луис Адриано, уходя в раздевалку, не пожал вам руку. Как вы отреагировали на этот жест?
— Мы обсуждали с ним этот момент. Просто Луис Адриано расстроился из-за того, что не сумел забить гол. Никаких проблем между нами нет. Всё с ним решили.
ФК "Спартак" Москва
— На какую из российских команд похож «Марибор»?
— Думаю, «Марибор» является сильнейшей словенской командой. Они выиграли множество чемпионатов и Кубков Словении, поэтому завтра нас ждет нелегкий матч.
— «Марибор» демонстрирует закрытый футбол. Вы готовы сыграть здесь первым номером?
— Мы знаем, как играет «Марибор». Изучали соперника. Повторю: нас ждет трудный матч. Но мы готовы играть сильнейшим на данный момент составом.
— Почему решили не проводить здесь тренировку?
— Мы тренировались с утра на нашей базе, чтобы лучше подготовиться к этой игре. И судя по дождливой погоде в Мариборе, мы правильно сделали.
— Вы считаете эту встречу важнейшей. Вам неудобно играть самый важный матч первым?
— Считаю, что «Марибор» — хорошая команда. Но при этом считаю, что мы не менее хорошая команда. Будем выкладываться полностью и с «Марибором», и с другими соперниками по Лиге чемпионов.
— Это ваш первый матч в Лиге чемпионов в роли главного тренера. Можно сказать, что завтра сбудется ваша локальная мечта?
— Мечта — это работа, в которой испытываешь страсть. Я был в футболе в роли игрока, потом в роли помощника главного тренера, теперь нахожусь в роли главного тренера. И хочу вам сказать, что подобные турниры важны как для тренеров, так и для игроков.
— Вчера бывший тренер «Марибора» в интервью словенским СМИ заявил, что «Спартак» — самая слабая команда в группе. Что можете ему ответить?
— Мы уважаем нашего соперника. Мы приехали сюда с серьезными намерениями, а завтрашняя игра все покажет и рассудит нас.
— Как 8-е место, занимаемое «Спартаком» в чемпионате России, может отразиться на предстоящей игре?
— Мы готовы к игре. Хорошо поработали во время паузы, связанной с матчами сборных. Поработали над ошибками, чтобы не повторять их в будущем. Несмотря на 8-е место, у нас были хорошие по содержанию игры матчи в чемпионате и победа в Суперкубке. Думаю, мы готовы к первому поединку в Лиге чемпионов.
— В последнем матче чемпионата Луис Адриано, уходя в раздевалку, не пожал вам руку. Как вы отреагировали на этот жест?
— Мы обсуждали с ним этот момент. Просто Луис Адриано расстроился из-за того, что не сумел забить гол. Никаких проблем между нами нет. Всё с ним решили.
ФК "Спартак" Москва
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