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Валерий Газзаев: у меня есть план для сборной - осенью сыграть с "Енисеем" и "Крыльями Советов"

Заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев раскритиковал идею проведения товарищеского матча между сборной России и московским "Динамо" (3:0).

- Фактически состоялась обычная игра национального чемпионата. Не понимаю, почему РФС не сумел найти нормального соперника для сентябрьского окна. Вопрос, естественно, к сотрудникам, которые несут за это ответственность, а не к футболистам и не к тренерам – не сами же они должны искать себе спарринг-партнеров. Убежден, что у тренерского штаба был и план подготовки, и рекомендации, с кем хотелось бы сыграть.

– Был вариант – Ангола. Команда, которая, как считается, вряд ли существенно превосходит нынешнее "Динамо". Так не все ли равно?

– Нет, не все равно! Против психологии ничего не поделаешь. Футболисты не воспринимают должным образом матч с командой РФПЛ. С соперником международного уровня всегда совершенно иная мотивация! Ты выступаешь против команды другой страны, защищаешь честь России, пусть и в товарищеской встрече, слышишь гимн. Другой настрой, ответственность, самоотдача. Другое отношение!

Во-вторых, нельзя обесценивать национальную сборную, раздавая бесплатные билеты. Получается какое-то унижение: "Пожалуйста, приходите, ну хотя бы бесплатно!" Хорошо еще, что не догадались болельщикам доплачивать.

– Но без бесплатных билетов сборная, возможно, играла бы при полупустых трибунах "Арены Химки".

– Так надо было везти ее в регионы. На встречу с другой сборной там бы собрался полный стадион, и не пришлось бы бесплатно ничего раздавать. Матчи национальной команды вообще-то тоже бизнес – где угодно, только не у нас.

Кстати, у меня есть план дальнейших действий для нынешнего РФС. Не останавливаться на достигнутом и осенью сыграть с "Енисеем" и "Крыльями Советов", лидерами ФНЛ. Разве не прекрасные спарринг-партнеры для сборной России в преддверии чемпионата мира, главного турнира в нашей истории?

Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Мы постоянно слышим обещания про матчи с топ-сборными, с Бразилией и Аргентиной, но вместо этого будем играть с Кореей, Ираном и Казахстаном, – цитирует Газзаева "СЭ".
Теги: Газзаев Сборная России
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№1 Написал: prtcs Москва (Сегодня, 10:36) #
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Болеет за:
ЦСКА
Деньги отмыли, на остальное наплевать. Нужна им наша сборная....
Регистрация: 12.02.2010
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