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Жозе Моуринью: хорошо, что последний матч в группе с ЦСКА играем дома

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал игру с "Базелем" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Когда вы начинаете выступление на групповом этапе, всегда важно выиграть. Думаю, мы играли стабильно, уверенно и терпеливо. Я бы сказал, мы неплохо сыграли. Но после того как счет стал 2:0, мы перестали думать и принимать правильные решения, однако "Базель", к счастью, этим не воспользовался, а затем мы забили третий гол. Возможно, игроки чувствовали, что контролируют ход встречи, но это футбол, и нужно уважать соперника.

В целом результат хороший. Мы набрали три очка дома. Говоря о перспективах в группе, хорошо, что последний матч проводим дома против ЦСКА. Если судьба выхода из группы будет решаться в последнем матче, лучше провести его дома, а не на выезде", - цитирует Моуринью "Газета.Ru" со ссылкой на на пресс-службу "МЮ".
Теги: Моуринью ЦСКА
Сегодня, 10:25
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