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Валерий Газзаев: "Краснодару" нужно поменять стратегию, есть ощущение топтания на месте

Российский тренер и депутат Государственной думы РФ Валерий Газзаев высказал мнение по поводу борьбы в чемпионате России.

– "Зенит" по праву лидирует в чемпионате и провел ряд фантастических встреч, особенно против "Спартака". Отмечу и качественный домашний матч с "Утрехтом". А отдельные осечки связываю с тем, что в петербургской команде появилось много новых футболистов. Нужно сыграться, наладить взаимосвязи, стабилизировать состав. Думаю, истинную силу "Зенита" мы увидим в сентябре – октябре.

Очень жаль, что из Лиги Европы вылетел "Краснодар"?. Думаю, "быкам" надо немного поменять стратегию. Уже говорил: есть ощущение топтания на месте. А клуб с такими возможностями, великолепным стадионом и академией обязан выступать в Лиге чемпионов. Правда, в последних матчах, после выздоровления Смолова, виден определенный позитив, и в РФПЛ "Краснодар" несильно отстает от лидеров, - передает слова Газзаева "СЭ".
Теги: Газзаев Краснодар Зенит
Сегодня, 10:37
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