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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Марио Пашалич: "Спартак" называют российским "Реалом"
Полузащитник "Спартака" Марио Пашалич рассказал о выступлении за "Монако" и "Милан", а также поведал о жизни в Москве.
"Монако" возвращается в старые добрые времена, когда там играли Анри и Пршо. "Милан" - это "Милан", один из трёх крупнейших клубов Европы, но "Спартак" не отстаёт, команду называют российским "Реалом". У меня появилась возможность сыграть в Лиге чемпионов, так что не было никакой дилеммы, соглашаться на предложение или нет. Я доволен своей карьерой. Каждый год делаю шаг вперёд, но я не ожидал, что так часто будут меняться клубы, лиги и страны.
Москва? Это особый мир, в котором тебе нужен минимум час, чтобы куда-то добраться на машине. Огромные пробки. Могу представить, что произойдёт, когда настанет зима. Я прислушался к руководству и арендовал дом в непосредственной близости от базы. Так что не трачу много времени. К тому же клуб предоставил водителя.
Живу в закрытом районе с десятком домов, в которых живут и другие игроки "Спартака". Я не часто бывал в городе, только один раз ездил на Красную площадь, и всё. Огромные пробки по всему городу, и мне это не нравится, поэтому я в основном нахожусь дома или в команде", - цитирует Пашалича "Чемпионат".
"Монако" возвращается в старые добрые времена, когда там играли Анри и Пршо. "Милан" - это "Милан", один из трёх крупнейших клубов Европы, но "Спартак" не отстаёт, команду называют российским "Реалом". У меня появилась возможность сыграть в Лиге чемпионов, так что не было никакой дилеммы, соглашаться на предложение или нет. Я доволен своей карьерой. Каждый год делаю шаг вперёд, но я не ожидал, что так часто будут меняться клубы, лиги и страны.
Москва? Это особый мир, в котором тебе нужен минимум час, чтобы куда-то добраться на машине. Огромные пробки. Могу представить, что произойдёт, когда настанет зима. Я прислушался к руководству и арендовал дом в непосредственной близости от базы. Так что не трачу много времени. К тому же клуб предоставил водителя.
Живу в закрытом районе с десятком домов, в которых живут и другие игроки "Спартака". Я не часто бывал в городе, только один раз ездил на Красную площадь, и всё. Огромные пробки по всему городу, и мне это не нравится, поэтому я в основном нахожусь дома или в команде", - цитирует Пашалича "Чемпионат".
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