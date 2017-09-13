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Марио Пашалич: "Спартак" называют российским "Реалом"

Полузащитник "Спартака" Марио Пашалич рассказал о выступлении за "Монако" и "Милан", а также поведал о жизни в Москве.

"Монако" возвращается в старые добрые времена, когда там играли Анри и Пршо. "Милан" - это "Милан", один из трёх крупнейших клубов Европы, но "Спартак" не отстаёт, команду называют российским "Реалом". У меня появилась возможность сыграть в Лиге чемпионов, так что не было никакой дилеммы, соглашаться на предложение или нет. Я доволен своей карьерой. Каждый год делаю шаг вперёд, но я не ожидал, что так часто будут меняться клубы, лиги и страны.

Москва? Это особый мир, в котором тебе нужен минимум час, чтобы куда-то добраться на машине. Огромные пробки. Могу представить, что произойдёт, когда настанет зима. Я прислушался к руководству и арендовал дом в непосредственной близости от базы. Так что не трачу много времени. К тому же клуб предоставил водителя.

Живу в закрытом районе с десятком домов, в которых живут и другие игроки "Спартака". Я не часто бывал в городе, только один раз ездил на Красную площадь, и всё. Огромные пробки по всему городу, и мне это не нравится, поэтому я в основном нахожусь дома или в команде", - цитирует Пашалича "Чемпионат".
Теги: Пашалич Спартак
Сегодня, 10:49
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6
(6)
№6 Написал: Mat13 Московская область (Сегодня, 12:03) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: murchelo06
Блин , я удивляюсь когда европейцы жалуются на пробки, в Европе их , что нет? Живу в 100 км от Парижа , да тут в Париже такие же пробки иногда проехать 18 км у меня занимает 3 часа.

Харош врать то! Не разу пробок больше 10 минут не видел не в каком из крупных европейских городов


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Телевизор сломался, поэтому ем грибы и смотрю ковёр
Регистрация: 19.10.2009
№5 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 11:41) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
А Карабах - Азербайджанским laughing


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№4 Написал: murchelo06 Magas (Сегодня, 11:38) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Блин , я удивляюсь когда европейцы жалуются на пробки, в Европе их , что нет? Живу в 100 км от Парижа , да тут в Париже такие же пробки иногда проехать 18 км у меня занимает 3 часа. Ездите на метро и вся проблема
Регистрация: 9.06.2011
№3 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 11:34) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
насмешил....
Регистрация: 15.03.2009
№2 Написал: VIOLATOR Новосибирск (Сегодня, 11:32) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Че то Марио понесло blush


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Гарри Линикер - провел более 600 матчей и не получил ни одной желтой карточки.Книга Рекордов Гинеса.
Регистрация: 16.05.2015
№1 Написал: 64dubina Казахстан-Павлодар (Сегодня, 11:22) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Да ну на фиг laughing laughing


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Счастье не в деньгах,а в их количестве!!!
Регистрация: 16.06.2012
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