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УЕФА может дисквалифицировать Гонсало Игуаина за неприличный жест (фото)

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин показал средний палец болельщикам "Барселоны" (0:3) во время матча Лиги чемпионов.

Инцидент произошел, когда аргентинский футболист покидал поле на 86-й минуте встречи.

За такой жест УЕФА может дисквалифицировать Игуаина на несколько матчей, передает Football Italia.

УЕФА может дисквалифицировать Гонсало Игуаина за неприличный жест (фото)
Теги: Игуаин Ювентус
Сегодня, 10:53
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№3 Написал: Sergeevich (Сегодня, 12:17) #
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online

Nister19,
Такая работа.

Несправедливо отчасти что кто-то получает миллионы евро в год, а кто-то 200-300 тысяч руб. в год.
Регистрация: 26.09.2015
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:12) #
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online

Цитата: Nister19
Несправедливо, от части

Отчасти да. Кота вот терпят, хотя давно должны забанить были. Ну а что, коты священные животные. Игуаинов ещё меньше.


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Регистрация: 24.02.2007
№1 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 11:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
Несправедливо, от части. Толпа людей может как угодно тебя оскорблять, а ты ответить ничем не имеешь права, иначе дисквалификация.


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Регистрация: 1.03.2017
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