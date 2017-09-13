УЕФА может дисквалифицировать Гонсало Игуаина за неприличный жест (фото)

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин показал средний палец болельщикам "Барселоны" (0:3) во время матча Лиги чемпионов.Инцидент произошел, когда аргентинский футболист покидал поле на 86-й минуте встречи.За такой жест УЕФА может дисквалифицировать Игуаина на несколько матчей, передает Football Italia.