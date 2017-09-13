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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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УЕФА может дисквалифицировать Гонсало Игуаина за неприличный жест (фото)
Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин показал средний палец болельщикам "Барселоны" (0:3) во время матча Лиги чемпионов.
Инцидент произошел, когда аргентинский футболист покидал поле на 86-й минуте встречи.
За такой жест УЕФА может дисквалифицировать Игуаина на несколько матчей, передает Football Italia.
Инцидент произошел, когда аргентинский футболист покидал поле на 86-й минуте встречи.
За такой жест УЕФА может дисквалифицировать Игуаина на несколько матчей, передает Football Italia.
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