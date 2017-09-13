Тибо Куртуа стал первым за пять лет вратарем в ЛЧ, сделавшим голевую передачу

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа в первом матче группового этапа Лиги чемпионов с "Карабахом" отметился голевой передачей. На 30-й минуте бельгийский страж ворот отдал пас защитнику Давиде Дзаппакосте, который забил второй мяч в ворота азербайджанского клуба.Таким образом, Куртуа стал первым с 2012 года вратарем, которому удалось сделать голевую передачу в Лиге чемпионов. Ранее в игре с "Барселоной" такое удалось сделать голкиперу "Селтика" Фрэйзеру Форстеру.