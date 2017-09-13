Маурицио Сарри: "Шахтер" остается малоизвестным в Италии, но это хорошая техничная команда

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри рассказал о предстоящем сопернике в Лиге Европы - донецком "Шахтере"."Шахтер" остается малоизвестным в Италии. Но мы изучили соперника и знаем о силе этой команды. У "Шахтера" много техничных игроков, они идут в атаку большими силами с подключением фланговых защитников.Думаю, шансы будут у обеих команд. От результата первого матча может зависеть многое. "Фейеноорд" – самый сложный соперник из этой корзины. "Манчестер Сити" в представлении не нуждается, а "Шахтер" - хорошая техничная команда. Нас ждет тяжелый турнир", – цитирует Сарри официальный сайт УЕФА.