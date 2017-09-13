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Маурицио Сарри: "Шахтер" остается малоизвестным в Италии, но это хорошая техничная команда

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри рассказал о предстоящем сопернике в Лиге Европы - донецком "Шахтере".

"Шахтер" остается малоизвестным в Италии. Но мы изучили соперника и знаем о силе этой команды. У "Шахтера" много техничных игроков, они идут в атаку большими силами с подключением фланговых защитников.

Думаю, шансы будут у обеих команд. От результата первого матча может зависеть многое. "Фейеноорд" – самый сложный соперник из этой корзины. "Манчестер Сити" в представлении не нуждается, а "Шахтер" - хорошая техничная команда. Нас ждет тяжелый турнир", – цитирует Сарри официальный сайт УЕФА.
Теги: Наполи Сарри Шахтер
Сегодня, 11:10
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№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 11:49) #
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Болеет за:
«Зенит»
да уж,группка не самая скучная будет..Удачи Шахтеру!! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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