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Ростов-на-Дону Ахмат
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"Марибор" ли переборем? "Спартак" стартует в Лиге Чемпионов
Название небольшого словенского городка вызывает у любого российского любителя футбола "мариборский флэшбек" - прошло почти 8 лет с тех пор, как Златко Дедич оставил сборную России без чемпионата мира, а воспоминания все еще свежи. Именно в этом городе свою лигочемпионскую кампанию начинает московский "Спартак". Превью матча с "Марибором" - в материале Rusfootball.info
Пять лет забвения
Да, прошло ровно пять лет с тех пор как красно-белые сыграли последний раз в главном клубном турнире Европы. И об этом мы упоминаем не для того, чтобы лишний раз заострить внимание на неудачах "Спартака" в прошлые годы, а для того, чтобы еще раз подтвердить тезис, который в недавнем интервью высказал сам Массимо Каррера. Итальянский специалист вполне адекватно оценил шансы команды в предстоящей кампании, пояснив журналистам очень важный момент - многое будет зависеть и от психологического настроя. Команда, которая регулярно участвует в еврокубках, набирается нужного опыта, перестает мандражировать - как пример, вчерашняя победа ЦСКА над "Бенфикой", хотя эта победа была одержана не без доли везения, конечно, но не суть. У "Спартака" такого опыта не было в последние годы. Даже в Лиге Европы команда на полноценной основе не участвовала. А лигочемпионские времена при Карпине и Эмери успели застать разве что Дмитрий Комбаров и Артем Ребров. Однако, у Карреры в распоряжении есть опытные бойцы Боккетти, Фернандо, Луис Адриано и Попов, которые вряд ли поддадутся общему неврозу.
А вот "Марибор" в Лиге Чемпионов уже много чего повидал. Словенцы имеют регулярный опыт выступления в еврокубках и успели три года назад пошуметь громкими результатами (отобрал очки у "Челси", "Шальке" и "Спортинга" на групповом этапе), причем, для соперников традиционно сложными были игры именно в Мариборе. Конечно, на дистанции класс "Марибора" все-таки давал о себе знать, словенцы бесславно вылетали, но зарекомендовали себя как крайне неуступчивый коллектив. Но в прошлом сезоне "Марибор" не сумел пройти в основный турнир Лиги Европы, уступив азербайджанской "Габале" - все-таки от подвигов команда в последние годы отдалилась. Тем не менее, у "Марибора" присутствует победный менталитет, который был взращен на внутренней арене. Метафизика, конечно, но в случае чего парни из Словении будут грызть землю, нам ли это не знать.
Дела внутренние
Для "Спартака" сезон начался просто ужасно (углубляться в подробности не будем, все и так все знают), на красно-белых обрушился шквал критики из-за невнятной трансферной кампании, а сам коллектив попал в постчемпионскую яму имени "Лестера". Но Массимо Каррера на неделе отмахнулся от паникующих журналистов, как от назойливых мух, дал откровенное интервью и вырвал трудовую победу в матче с "Рубином". Для "Спартака" было важно начать выздоравливать до старта Лиги Чемпионов. Более того, капитан Денис Глушаков продлил контракт с клубом и сможет полноценно сосредоточиться на игре. В общем, по всем предматчевым событиям можно сделать вывод о том, что "Спартак" уверен в себе и постепенно выходит из спячки, и неудачные результаты на старте только подстегивают команду, а не угнетают.
"Марибор" и сам немного забуксовал на старте, последние две игры команды Дарко Миланича завершились со счетом 0:0. В целом, позиции "Марибора" в чемпионате Словении крепки, второе место после восьми туров, пять побед и три ничейных результата, разница мячей 13-5. Но словенские эксперты (есть и такие) отмечают, что у команды наметился кризис в атакующей фазе игры, связано это с плохой формой лидеров, о которых мы еще расскажем. Вряд ли это имеет большое значение для игры со "Спартаком", ведь красно-белым, в первую очередь, придется столкнуться с массивными оборонительными редутами "Марибора". А в матчах с такими коллективами у народной команды всегда возникают большие проблемы в конструктиве атак.
Компактный футбол "Марибора"
Чего же ждать от сегодняшней игры, чем может удивить "Марибор"? Каррера уже отмечал в интервью, что словенцы используют схему 4-2-3-1, при которой можно развивать огромное количество вариантов игры - агрессивная игра через фланги, насыщенное давление на оборону противника с использованием разрыва между линиями через центральную зону, бей-беги с подборами, в общем, что угодно - на вкус и цвет. Поэтому, "Спартаку" нужно будет, в первую очередь, нейтрализовать словенский центр поля и постараться забить в первые 20 минут, "Марибор" не та команда, которая будет действовать первым номером. Дарко Миланич уповает на компактную игру в обороне и в центре поля с быстрыми контратаками. Свежая схема Карреры с пятью защитниками идеально подойдет под уничтожение такого футбола, но ограничит варианты в атаке - это если Комбаров и Ещенко будут так же бесполезны в поддержке атак команды, как в игре с "Рубином".
Оборонительная линия "Марибора" отличается высокой компактностью, как мы уже отмечали. Это компенсирует главную слабую сторону словенских защитников - низкую скорость, но Промес просто обязан сегодня выдать парочку слаломных проходов, за ним просто не успеют. Физически продавить "Марибор" в обороне мог бы помочь Зе Луиш, но форвард продолжает лечиться. Можно выделить, кстати, лишь одного резвого парня - Мартин Милец, правый защитник, который любит и умеет подключаться к атакам. Такой словенский Смольников. Левый защитник Митя Вилер тоже любитель в атаку сходить (к примеру, забил гол в ворота "Хапоэля"), но в скорости свой скилл 31-летний игрок уже потерял. Ворота "Марибора", кстати, защищает кузен Самира Хандановича - Ясмин Ханданович. 196 см роста, 39 лет, опытный голкипер, но не топ-уровня даже по словенским меркам.
Кто такой Маркос Таварес?
"Спартаку" нужно будет решить вопрос с Маркосом Таваресом - лидером "Марибора". Этот 34-летний атакующий полузащитник из Бразилии является настоящим мотором атак команды Дарко Миланича. Видение поля, первое касание, техника и поставленный удар - этот набор качеств позволил Таваресу стать настоящим королем в Словении, где он играет с 2008 года. В этом сезоне на счету Тавареса 6 голов, так что примерно можно понять, кто больше всего опасен в составе словенцев. Парочка опорников Огринец и Врховец будет отвечать за разрушение атак и первый пас, эти неуступчивые ребята тоже способны доставить проблем, просто так с ними может расправиться разве что Промес. На флангах атаки будут действовать Дамьян Бохар и Грегор Байде. Отдельно отметим Бохара, техничный игрок с хорошей стартовой скоростью, он будет играть слева, то есть против Андрея Ещенко, которого в чемпионате России не обгонял только ленивый.
В атаке у "Марибора" могут появиться таргетмэн Ясмин Мешанович и молодой перспективный Лука Захович, сын того самого Златко Заховича. Зависит от задумки Дарко Миланича - Захович умеет на скорости уходить от защитников, но не силен в позиционной игре, а вот Мешанович, более известный как боснийский Артем Делькин, старается создавать свободные зоны партнерам и физически продавливать соперника. Может быть, Миланич будет использовать и Заховича и Мешановича, а схему перестроит. Но, сразу скажем, варианты у "Марибора" усилить игру со скамейки есть.
В общем, обо что может споткнуться "Спартак" - красно-белые могут увязнуть в организации атак, индивидуально ошибаться вообще противопоказано, словенцы за это могут оперативно наказать. И посмотрим, сохранит ли "Спартак" концентрацию при стандартных положениях, на них "Марибор" сделает большую ставку. Для красно-белых плюсом является то, что, в целом, команда Карреры понимает, в какой футбол она играет. Страдает лишь реализация и игровая дисциплина персонажей вроде Глушакова. Класс у "Спартака" выше, самое главное не наошибаться. Да, в Словении очень трудно играть, "Марибор" будет умирать на поле похлеще чем "Уфа" и "СКА-Энергия", но все-таки хочется верить сегодня в железную дисциплину красно-белых, в индивидуальное мастерство Промеса, голевое чутье Луиса Адриано и радиоуправляемые передачи Фернандо - это уже преимущество в классе, хотя будет очень трудно.
Александр Симбирский, Rusfootball.info
Пять лет забвения
Да, прошло ровно пять лет с тех пор как красно-белые сыграли последний раз в главном клубном турнире Европы. И об этом мы упоминаем не для того, чтобы лишний раз заострить внимание на неудачах "Спартака" в прошлые годы, а для того, чтобы еще раз подтвердить тезис, который в недавнем интервью высказал сам Массимо Каррера. Итальянский специалист вполне адекватно оценил шансы команды в предстоящей кампании, пояснив журналистам очень важный момент - многое будет зависеть и от психологического настроя. Команда, которая регулярно участвует в еврокубках, набирается нужного опыта, перестает мандражировать - как пример, вчерашняя победа ЦСКА над "Бенфикой", хотя эта победа была одержана не без доли везения, конечно, но не суть. У "Спартака" такого опыта не было в последние годы. Даже в Лиге Европы команда на полноценной основе не участвовала. А лигочемпионские времена при Карпине и Эмери успели застать разве что Дмитрий Комбаров и Артем Ребров. Однако, у Карреры в распоряжении есть опытные бойцы Боккетти, Фернандо, Луис Адриано и Попов, которые вряд ли поддадутся общему неврозу.
А вот "Марибор" в Лиге Чемпионов уже много чего повидал. Словенцы имеют регулярный опыт выступления в еврокубках и успели три года назад пошуметь громкими результатами (отобрал очки у "Челси", "Шальке" и "Спортинга" на групповом этапе), причем, для соперников традиционно сложными были игры именно в Мариборе. Конечно, на дистанции класс "Марибора" все-таки давал о себе знать, словенцы бесславно вылетали, но зарекомендовали себя как крайне неуступчивый коллектив. Но в прошлом сезоне "Марибор" не сумел пройти в основный турнир Лиги Европы, уступив азербайджанской "Габале" - все-таки от подвигов команда в последние годы отдалилась. Тем не менее, у "Марибора" присутствует победный менталитет, который был взращен на внутренней арене. Метафизика, конечно, но в случае чего парни из Словении будут грызть землю, нам ли это не знать.
Дела внутренние
Для "Спартака" сезон начался просто ужасно (углубляться в подробности не будем, все и так все знают), на красно-белых обрушился шквал критики из-за невнятной трансферной кампании, а сам коллектив попал в постчемпионскую яму имени "Лестера". Но Массимо Каррера на неделе отмахнулся от паникующих журналистов, как от назойливых мух, дал откровенное интервью и вырвал трудовую победу в матче с "Рубином". Для "Спартака" было важно начать выздоравливать до старта Лиги Чемпионов. Более того, капитан Денис Глушаков продлил контракт с клубом и сможет полноценно сосредоточиться на игре. В общем, по всем предматчевым событиям можно сделать вывод о том, что "Спартак" уверен в себе и постепенно выходит из спячки, и неудачные результаты на старте только подстегивают команду, а не угнетают.
"Марибор" и сам немного забуксовал на старте, последние две игры команды Дарко Миланича завершились со счетом 0:0. В целом, позиции "Марибора" в чемпионате Словении крепки, второе место после восьми туров, пять побед и три ничейных результата, разница мячей 13-5. Но словенские эксперты (есть и такие) отмечают, что у команды наметился кризис в атакующей фазе игры, связано это с плохой формой лидеров, о которых мы еще расскажем. Вряд ли это имеет большое значение для игры со "Спартаком", ведь красно-белым, в первую очередь, придется столкнуться с массивными оборонительными редутами "Марибора". А в матчах с такими коллективами у народной команды всегда возникают большие проблемы в конструктиве атак.
Компактный футбол "Марибора"
Чего же ждать от сегодняшней игры, чем может удивить "Марибор"? Каррера уже отмечал в интервью, что словенцы используют схему 4-2-3-1, при которой можно развивать огромное количество вариантов игры - агрессивная игра через фланги, насыщенное давление на оборону противника с использованием разрыва между линиями через центральную зону, бей-беги с подборами, в общем, что угодно - на вкус и цвет. Поэтому, "Спартаку" нужно будет, в первую очередь, нейтрализовать словенский центр поля и постараться забить в первые 20 минут, "Марибор" не та команда, которая будет действовать первым номером. Дарко Миланич уповает на компактную игру в обороне и в центре поля с быстрыми контратаками. Свежая схема Карреры с пятью защитниками идеально подойдет под уничтожение такого футбола, но ограничит варианты в атаке - это если Комбаров и Ещенко будут так же бесполезны в поддержке атак команды, как в игре с "Рубином".
Оборонительная линия "Марибора" отличается высокой компактностью, как мы уже отмечали. Это компенсирует главную слабую сторону словенских защитников - низкую скорость, но Промес просто обязан сегодня выдать парочку слаломных проходов, за ним просто не успеют. Физически продавить "Марибор" в обороне мог бы помочь Зе Луиш, но форвард продолжает лечиться. Можно выделить, кстати, лишь одного резвого парня - Мартин Милец, правый защитник, который любит и умеет подключаться к атакам. Такой словенский Смольников. Левый защитник Митя Вилер тоже любитель в атаку сходить (к примеру, забил гол в ворота "Хапоэля"), но в скорости свой скилл 31-летний игрок уже потерял. Ворота "Марибора", кстати, защищает кузен Самира Хандановича - Ясмин Ханданович. 196 см роста, 39 лет, опытный голкипер, но не топ-уровня даже по словенским меркам.
Кто такой Маркос Таварес?
"Спартаку" нужно будет решить вопрос с Маркосом Таваресом - лидером "Марибора". Этот 34-летний атакующий полузащитник из Бразилии является настоящим мотором атак команды Дарко Миланича. Видение поля, первое касание, техника и поставленный удар - этот набор качеств позволил Таваресу стать настоящим королем в Словении, где он играет с 2008 года. В этом сезоне на счету Тавареса 6 голов, так что примерно можно понять, кто больше всего опасен в составе словенцев. Парочка опорников Огринец и Врховец будет отвечать за разрушение атак и первый пас, эти неуступчивые ребята тоже способны доставить проблем, просто так с ними может расправиться разве что Промес. На флангах атаки будут действовать Дамьян Бохар и Грегор Байде. Отдельно отметим Бохара, техничный игрок с хорошей стартовой скоростью, он будет играть слева, то есть против Андрея Ещенко, которого в чемпионате России не обгонял только ленивый.
В атаке у "Марибора" могут появиться таргетмэн Ясмин Мешанович и молодой перспективный Лука Захович, сын того самого Златко Заховича. Зависит от задумки Дарко Миланича - Захович умеет на скорости уходить от защитников, но не силен в позиционной игре, а вот Мешанович, более известный как боснийский Артем Делькин, старается создавать свободные зоны партнерам и физически продавливать соперника. Может быть, Миланич будет использовать и Заховича и Мешановича, а схему перестроит. Но, сразу скажем, варианты у "Марибора" усилить игру со скамейки есть.
В общем, обо что может споткнуться "Спартак" - красно-белые могут увязнуть в организации атак, индивидуально ошибаться вообще противопоказано, словенцы за это могут оперативно наказать. И посмотрим, сохранит ли "Спартак" концентрацию при стандартных положениях, на них "Марибор" сделает большую ставку. Для красно-белых плюсом является то, что, в целом, команда Карреры понимает, в какой футбол она играет. Страдает лишь реализация и игровая дисциплина персонажей вроде Глушакова. Класс у "Спартака" выше, самое главное не наошибаться. Да, в Словении очень трудно играть, "Марибор" будет умирать на поле похлеще чем "Уфа" и "СКА-Энергия", но все-таки хочется верить сегодня в железную дисциплину красно-белых, в индивидуальное мастерство Промеса, голевое чутье Луиса Адриано и радиоуправляемые передачи Фернандо - это уже преимущество в классе, хотя будет очень трудно.
Александр Симбирский, Rusfootball.info
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