Неймар отказался пожимать руку 18-летнему защитнику "Селтика" (видео)

Форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар отказался пожимать руку 18-летнему защитнику "Селтика" (5:0) Энтони Ралстону после матча в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов.Накануне встречи главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс заявил, что Ралстон получит в матче задание по персональной опеке Неймара. Во время встречи защитник выполнял свое задание слишком рьяно, за что получил желтую карточку. А после матча игрок подошел к Неймару пожать руку, но тот сначала проигнорировал Ралстона, а после начал выговаривать защитнику претензии, прикрыв рот рукой от телекамер.Энтони Ралстон провел против "ПСЖ" свой первый матч в карьере на групповом этапе Лиги чемпионов. Ранее в активе защитника было четыре матча в чемпионате Шотландии за "Селтик" и одна встреча квалификации Лиги чемпионов.