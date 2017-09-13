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Неймар отказался пожимать руку 18-летнему защитнику "Селтика" (видео)

Форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар отказался пожимать руку 18-летнему защитнику "Селтика" (5:0) Энтони Ралстону после матча в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Накануне встречи главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс заявил, что Ралстон получит в матче задание по персональной опеке Неймара. Во время встречи защитник выполнял свое задание слишком рьяно, за что получил желтую карточку. А после матча игрок подошел к Неймару пожать руку, но тот сначала проигнорировал Ралстона, а после начал выговаривать защитнику претензии, прикрыв рот рукой от телекамер.

Энтони Ралстон провел против "ПСЖ" свой первый матч в карьере на групповом этапе Лиги чемпионов. Ранее в активе защитника было четыре матча в чемпионате Шотландии за "Селтик" и одна встреча квалификации Лиги чемпионов.

ВИДЕО - здесь

Р-Спорт
Теги: Неймар Селтик
Сегодня, 11:44
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6
(0)
№6 Написал: Dragon (Сегодня, 12:17) #
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online
Болеет за:
«Ювентус»
козел
Регистрация: 28.02.2017
№5 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 12:15) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Видать чувствует в чем сила. Дебил это бразильянец


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
№4 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 12:13) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Думаю Месси бы так не поступил.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№3 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 12:02) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Некрасиво поступил. Если ты талантлив, это не значит что надо задирать свой нос.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№2 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 12:00) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Nister19
Интересно, что он сказал)))

Как ты посмел МЕНЯ, великого суперзвезду трогать. Еще подкаты делал урод!


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№1 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 11:55) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Интересно, что он сказал)))


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Регистрация: 1.03.2017
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