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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Неймар отказался пожимать руку 18-летнему защитнику "Селтика" (видео)
Форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар отказался пожимать руку 18-летнему защитнику "Селтика" (5:0) Энтони Ралстону после матча в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Накануне встречи главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс заявил, что Ралстон получит в матче задание по персональной опеке Неймара. Во время встречи защитник выполнял свое задание слишком рьяно, за что получил желтую карточку. А после матча игрок подошел к Неймару пожать руку, но тот сначала проигнорировал Ралстона, а после начал выговаривать защитнику претензии, прикрыв рот рукой от телекамер.
Энтони Ралстон провел против "ПСЖ" свой первый матч в карьере на групповом этапе Лиги чемпионов. Ранее в активе защитника было четыре матча в чемпионате Шотландии за "Селтик" и одна встреча квалификации Лиги чемпионов.
ВИДЕО - здесь
Р-Спорт
Накануне встречи главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс заявил, что Ралстон получит в матче задание по персональной опеке Неймара. Во время встречи защитник выполнял свое задание слишком рьяно, за что получил желтую карточку. А после матча игрок подошел к Неймару пожать руку, но тот сначала проигнорировал Ралстона, а после начал выговаривать защитнику претензии, прикрыв рот рукой от телекамер.
Энтони Ралстон провел против "ПСЖ" свой первый матч в карьере на групповом этапе Лиги чемпионов. Ранее в активе защитника было четыре матча в чемпионате Шотландии за "Селтик" и одна встреча квалификации Лиги чемпионов.
ВИДЕО - здесь
Р-Спорт
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