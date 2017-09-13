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УЕФА: ложа на два полуфинала и финал ЧМ-2018 будет стоить 564 тысячи долларов

Стоимость выкупа ложи на два полуфинальных матча и финал ЧМ-2018 в России составит 564 тысячи долларов, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на сайт ФИФА.

На этой неделе ФИФА объявила, что продажа билетов на чемпионат мира начнется 14 сентября. Самый дорогой билет будет стоить 66 тыс. рублей. Цены для резидентов России начинаются от 1280 рублей за билет на матч группового этапа.
Сегодня, 11:54
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