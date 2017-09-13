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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Унаи Эмери: мне понравилось отношение игроков "ПСЖ" к матчу с "Селтиком"
Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери прокомментировал разгром "Селтика" (5:0) в первом матче групповой стадии Лиги чемпионов.
"Я очень доволен результатом. Сложнее всего было справиться с натиском шотландцев, ведь их вперед гнали трибуны. А "ПСЖ" проявил характер, показав командную игру.
Мне понравилось отношение игроков к матчу. Я думал, что у нас возникнут проблемы в центре поля, но мы уверенно контролировали все.
Мбаппе? Такие встречи помогут ему набраться опыта, хотя уже и сейчас он уверенно выглядел на поле", – цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.
"Я очень доволен результатом. Сложнее всего было справиться с натиском шотландцев, ведь их вперед гнали трибуны. А "ПСЖ" проявил характер, показав командную игру.
Мне понравилось отношение игроков к матчу. Я думал, что у нас возникнут проблемы в центре поля, но мы уверенно контролировали все.
Мбаппе? Такие встречи помогут ему набраться опыта, хотя уже и сейчас он уверенно выглядел на поле", – цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.
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