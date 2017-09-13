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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Голы Неймара и Мбаппе помогли "ПСЖ" обыграть "Селтик" (1)
УЕФА открыл дело в отношении "Селтика" из-за фаната, напавшего на Киллиана Мбаппе
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Селтика" (5:0), передает пресс-служба организации. Во время матча группового этапа Лиги чемпионов с "ПСЖ" на поле выбежал фанат с попыткой нападения на игрока "ПСЖ" Килиана Мбаппе.
Фанат выбежал на поле после второго мяча, забитого Мбаппе, и попытался ударить праздновавшего гол французского нападающего, но промахнулся. Нарушитель был выведен с поля стюардами и теперь находится под арестом, передают британсие СМИ.
УЕФА также открыл дело в отношении "ПСЖ". Фанаты французского клуба ломали сиденья во время матча. Оба дела будут рассмотрены контрольно-дисциплинарным комитетом УЕФА 19 октября.
Фанат выбежал на поле после второго мяча, забитого Мбаппе, и попытался ударить праздновавшего гол французского нападающего, но промахнулся. Нарушитель был выведен с поля стюардами и теперь находится под арестом, передают британсие СМИ.
УЕФА также открыл дело в отношении "ПСЖ". Фанаты французского клуба ломали сиденья во время матча. Оба дела будут рассмотрены контрольно-дисциплинарным комитетом УЕФА 19 октября.
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