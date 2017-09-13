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УЕФА открыл дело в отношении "Селтика" из-за фаната, напавшего на Киллиана Мбаппе

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Селтика" (5:0), передает пресс-служба организации. Во время матча группового этапа Лиги чемпионов с "ПСЖ" на поле выбежал фанат с попыткой нападения на игрока "ПСЖ" Килиана Мбаппе.

Фанат выбежал на поле после второго мяча, забитого Мбаппе, и попытался ударить праздновавшего гол французского нападающего, но промахнулся. Нарушитель был выведен с поля стюардами и теперь находится под арестом, передают британсие СМИ.

УЕФА также открыл дело в отношении "ПСЖ". Фанаты французского клуба ломали сиденья во время матча. Оба дела будут рассмотрены контрольно-дисциплинарным комитетом УЕФА 19 октября.
Теги: Мбаппе ПСЖ Селтик
Сегодня, 13:26
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