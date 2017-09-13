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Защитник "Селтика": если Неймар хочет так себя вести, пожалуйста, мне все равно

Защитник "Селтика" Энтони Ралстон прокомментировал эпизод, когда форвард "ПСЖ" Неймар отказался пожать ему руку после матча Лиги чемпионов.

"Это неважно, я не хочу уделять этому много внимания. Если он хочет так себя вести, пожалуйста, мне все равно. Я точно не буду плохо спать после этого", - цитирует Ралстона Mirror.
Теги: Селтик Неймар
Сегодня, 13:33
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№1 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 13:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
Неймар стал слишком высокого о себе мнения после этого трансфера. По факту ему до Роналду и Месси как до известной страны в известной позе
Регистрация: 24.11.2008
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