Защитник "Селтика": если Неймар хочет так себя вести, пожалуйста, мне все равно

Защитник "Селтика" Энтони Ралстон прокомментировал эпизод, когда форвард "ПСЖ" Неймар отказался пожать ему руку после матча Лиги чемпионов."Это неважно, я не хочу уделять этому много внимания. Если он хочет так себя вести, пожалуйста, мне все равно. Я точно не буду плохо спать после этого", - цитирует Ралстона Mirror.