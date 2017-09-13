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Марио Пашалич: 3-4 фургона друзей приедут поддержать меня в Марибор

Полузащитник "Спартака" Марио Пашалич рассказал о поддержке в Словении на матче Лиги чемпионов против "Марибора".

"Я был очень рад, когда узнал, что мы будем играть в Мариборе. Как только закончилась жеребьевка, я получил неимоверное количество сообщений от друзей и родственников о том, что они приедут на матч.

Не знаю, сколько их будет, но точно около 3-4 фургонов. Надеюсь, что я выйду на поле в матче", – цитирует Пашалича 24sata.hr.
Теги: Пашалич Спартак
Сегодня, 14:48
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1
(4)
№1 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 15:01) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Друзья фургонами не меряются...
Регистрация: 24.09.2013
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