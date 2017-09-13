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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Алехандро Гримальдо: судейство в матче с ЦСКА? Бывает, что судят в твою пользу, а бывает - в чужую
Клубы премьер-лиги потратили на трансферы 129 млн долларов
Клубы российской премьер-лиги потратили на новых футболистов в летнее трансферное окно $129 млн, передает "Р-Спорт". Сообщается, что данный показатель является шестым среди всех лиг.
Российский чемпионат пополнили 28 новых футболистов. Более половины денежных средств из всех клубов потратил петербургский "Зенит".
Российский чемпионат пополнили 28 новых футболистов. Более половины денежных средств из всех клубов потратил петербургский "Зенит".
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