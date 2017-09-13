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Клубы премьер-лиги потратили на трансферы 129 млн долларов

Клубы российской премьер-лиги потратили на новых футболистов в летнее трансферное окно $129 млн, передает "Р-Спорт". Сообщается, что данный показатель является шестым среди всех лиг.

Российский чемпионат пополнили 28 новых футболистов. Более половины денежных средств из всех клубов потратил петербургский "Зенит".
Сегодня, 14:53
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№4 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 15:16) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: cska1971
И недра вернуть народу...

А что нет? Ну даа же..


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№3 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 15:14) #
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online

Цитата: vovei
Надо запрещать госкорпорациям спонсировать футбольные клубы...


И недра вернуть народу...
Регистрация: 26.01.2007
№2 Написал: vovei (Сегодня, 15:10) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Надо запрещать госкорпорациям спонсировать футбольные клубы...
Регистрация: 6.04.2017
№1 Написал: safonas (Сегодня, 15:05) #
  • -1
  •  (1)
online

вот она реальность, таки во всей стране, кто-то получает миллионы, а кто-то с водны на хлеб перебивается...


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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