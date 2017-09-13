Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Спартак" в групповом этапе Лиги Чемпионов?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Зенит" взял Кристиана Нобоа и Артема Дзюбу в Македонию (фото)

"Зенит" отправился в Македонию на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против "Вардара", передает "Матч ТВ".

Состав сине-бело-голубых выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Максим Рудаков;

Защитники: Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Максим Карпов, Юрий Жирков, Доменико Кришито, Денис Терентьев;

Полузащитники: Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Эмилиано Ригони;

Нападающие: Себастьян Дриусси, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Дмитрий Полоз.

Теги: Зенит
Сегодня, 15:22
Напечатать
8
(3)
№8 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 16:21) #
  • +1
  •  (3)
online

Тёма по-любому пригодится. Если не получится на скамейке, то в самолёте обязательно ребятам вслух почитает.
Регистрация: 30.08.2008
№7 Написал: Amirovich (Сегодня, 16:07) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
а лодыркин где ?
Регистрация: 28.02.2015
№6 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 15:45) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
больше удивляет что не взяли паредеса и лодыгина


--------------------
у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№5 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 15:44) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Троллинг Дзюбы....


--------------------
У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№4 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 15:35) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Паредос болен что ль?
Регистрация: 30.07.2009
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 15:35) #
  • 0
  •  (6)

Написано как-будто взяли багажом.
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 15:31) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
А я думал, что только Дзюба с Нобоа полетели в Македонию.
Регистрация: 5.04.2017
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:30) #
  • +5
  •  (9)

Удивительно, ведь это игроки Зенита. + взяли еще 17 человек.


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.