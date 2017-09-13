"Зенит" взял Кристиана Нобоа и Артема Дзюбу в Македонию (фото)

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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Состав сине-бело-голубых выглядит следующим образом:
Вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Максим Рудаков;
Защитники: Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Максим Карпов, Юрий Жирков, Доменико Кришито, Денис Терентьев;
Полузащитники: Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Эмилиано Ригони;
Нападающие: Себастьян Дриусси, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Дмитрий Полоз.
Состав сине-бело-голубых выглядит следующим образом:
Вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Максим Рудаков;
Защитники: Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Максим Карпов, Юрий Жирков, Доменико Кришито, Денис Терентьев;
Полузащитники: Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Эмилиано Ригони;
Нападающие: Себастьян Дриусси, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Дмитрий Полоз.
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