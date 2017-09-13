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Евгений Ловчев: Оланаре - это просто позор. С ним ЦСКА играет вдесятером

Эксперт Евгений Ловчев высказался о победе ЦСКА в Лиге чемпионов над "Бенфикой".

"Что вчера меня порадовало, так это выход Жамалетдинова. Да еще парень забил важнейший гол, да еще в матче Лиги чемпионов. Наравне с братьями Миранчуками, это наше будущее, потому что наше настоящее очень неважное.

Мы все рады, что ЦСКА выиграл, однако я не верю, что армейцы, как и "Спартак", смогут дойти в ЛЧ до четвертьфинала. Уровень нашего нынешнего футбола этого не позволит сделать.

И еще об одном моменте хотел сказать. Команда, играющая в Лиге чемпионов, не должна иметь в своем составе такого игрока, как Оланаре. Это просто позор! Я смотрел на этого человека и думал, что он здесь делает? Когда Оланаре на поле, армейцы играют вдесятером", - цитирует Ловчева "Советский спорт".
Теги: Ловчев ЦСКА
Сегодня, 15:53
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(3)
№4 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 16:23) #
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Болеет за:
«Алания»
Цитата: acuk
вопрос к тому кто его в основе выпускат

Гинер выпускает, предпродажное обслуживание... laughing
Регистрация: 3.05.2015
№3 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 16:05) #
  • -9
  •  (11)
Болеет за:
«Волга НН»
Да Витиньо не далеко от него ушел.
Регистрация: 28.12.2012
№2 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 15:59) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
вопрос к тому кто его в основе выпускат
Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: Игорь Севастополь (Сегодня, 15:59) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Про Оланаре 100%.А КОНИКИ молодцы.
Регистрация: 4.08.2016
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