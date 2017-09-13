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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Евгений Ловчев: Оланаре - это просто позор. С ним ЦСКА играет вдесятером
Эксперт Евгений Ловчев высказался о победе ЦСКА в Лиге чемпионов над "Бенфикой".
"Что вчера меня порадовало, так это выход Жамалетдинова. Да еще парень забил важнейший гол, да еще в матче Лиги чемпионов. Наравне с братьями Миранчуками, это наше будущее, потому что наше настоящее очень неважное.
Мы все рады, что ЦСКА выиграл, однако я не верю, что армейцы, как и "Спартак", смогут дойти в ЛЧ до четвертьфинала. Уровень нашего нынешнего футбола этого не позволит сделать.
И еще об одном моменте хотел сказать. Команда, играющая в Лиге чемпионов, не должна иметь в своем составе такого игрока, как Оланаре. Это просто позор! Я смотрел на этого человека и думал, что он здесь делает? Когда Оланаре на поле, армейцы играют вдесятером", - цитирует Ловчева "Советский спорт".
"Что вчера меня порадовало, так это выход Жамалетдинова. Да еще парень забил важнейший гол, да еще в матче Лиги чемпионов. Наравне с братьями Миранчуками, это наше будущее, потому что наше настоящее очень неважное.
Мы все рады, что ЦСКА выиграл, однако я не верю, что армейцы, как и "Спартак", смогут дойти в ЛЧ до четвертьфинала. Уровень нашего нынешнего футбола этого не позволит сделать.
И еще об одном моменте хотел сказать. Команда, играющая в Лиге чемпионов, не должна иметь в своем составе такого игрока, как Оланаре. Это просто позор! Я смотрел на этого человека и думал, что он здесь делает? Когда Оланаре на поле, армейцы играют вдесятером", - цитирует Ловчева "Советский спорт".
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