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"Реал" продлил контракт с Марсело до 2022 года

"Реал" объявил о подписании нового контракта с защитником Марсело. Новое соглашение с бразильцем рассчитано до 2022 года.

Завтра днем 29-летний футболист проведет пресс-конференцию. Напомним, Марсело выступает за мадридский клуб с 2007 года.
Теги: Реал Марсело
Сегодня, 15:59
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