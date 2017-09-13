"Реал" продлил контракт с Марсело до 2022 года

"Реал" объявил о подписании нового контракта с защитником Марсело. Новое соглашение с бразильцем рассчитано до 2022 года.Завтра днем 29-летний футболист проведет пресс-конференцию. Напомним, Марсело выступает за мадридский клуб с 2007 года.