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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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"Реал" продлил контракт с Марсело до 2022 года
"Реал" объявил о подписании нового контракта с защитником Марсело. Новое соглашение с бразильцем рассчитано до 2022 года.
Завтра днем 29-летний футболист проведет пресс-конференцию. Напомним, Марсело выступает за мадридский клуб с 2007 года.
Завтра днем 29-летний футболист проведет пресс-конференцию. Напомним, Марсело выступает за мадридский клуб с 2007 года.
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