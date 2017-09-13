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"Спартак" уступил "Марибору" в Юношеской лиге УЕФА

"Спартак" проиграл "Марибору" в матче первого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Юношеская лига УЕФА

1 тур

"Марибор U19" - "Спартак U19" 1:0

Голы: Горват, 50

"Марибор U19": Cajnko, Ходжич, Коблар, Пиртовсек, Колманич, Матко (Grajfoner, 61), Zugelj, Огринец, Горват, Стор (Куковец, 46), Хорват (Сламбергер, 84)

"Спартак U19": Максименко, Воропаев, Петрунин, Миронов, Рассказов, Орехов, Игнатов, Володкин, Бакаев (Мазуров, 57), Руденко (Калачевский, 81), Лопатин (Горбулин, 75)

Предупреждения: Матко, 45, Орехов, 60, Grajfoner, 75
Теги: Спартак Марибор
Сегодня, 17:27
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10
(4)
№10 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:19) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кто-то считает, что я не прав, что так и должно быть.
Дебилы, млять.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№9 Написал: ilovefootball (Сегодня, 18:00) #
  • +3
  •  (3)

Не болею за Спартак, а сегодня...ну никак! Вперед Спартак 0-2 или 1-3 по силам обыграть Марибор! Вся страна сегодня за Спартак!
Регистрация: 18.03.2013
№8 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 17:59) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
надеюсь Спартак исчерпал на сегодня лимит поражений...желаю победы и надеюсь увидеть в ЛЧ взлетевших хрюшек!


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Рождённый хрюкать,летать не может...5-1...со свиным рылом да в калашный ряд...
Регистрация: 9.01.2015
№7 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 17:58) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Baden-Baden
Цитата: syamtomov
Вчера юноши ЦСКА юношам "Бенфики" уступили...
Может, хорошая примета, а?

аналогии проводить неправильно Бенфика совсем не Марибор. При всем уважении ,но даже ромбоголовые должны выигрывать .

Посмотрим и завтра как ваши бакланоклювые немыто-нечесанные сыграют.
Регистрация: 20.03.2014
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:58) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
вот на счет Юношеской ЛЧ я понять не могу вещь
этот турнир для развития молодежи сделали?что бы понимать кто на каком уровне в европе?
просто я не могу найти информацию о том, получает ли клуб с этого турнира хотя бы какой бонус (финансовый или еще какой)

Да причем тут бонусы, смотри глубже,- как у нас любят выражаться, у сраного Марибора школа лучше, чем у знаменитой спартаковской Академии. Вот что напрягает, ведь этого не может быть в принципе. Как понимать, что наши раскрученные, с современными инфроструктурой и методами подготовки, богатые школы ничего не могут противопоставить провинциальным по нашим меркам школам Словении????
Вот в чем главный вопрос, а ты про бонусы.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№5 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:51) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
главное что бы основа победила
а вот на счет Юношеской ЛЧ я понять не могу вещь
этот турнир для развития молодежи сделали?что бы понимать кто на каком уровне в европе?
просто я не могу найти информацию о том, получает ли клуб с этого турнира хотя бы какой бонус (финансовый или еще какой)
просто иначе это условный Кубок Содружества под эгидой УЕФА


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№4 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 17:37) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: syamtomov
Вчера юноши ЦСКА юношам "Бенфики" уступили...
Может, хорошая примета, а? blush

Вполне может быть. Спартаку нужно все равно постараться.
Регистрация: 9.11.2010
№3 Написал: Baden-Baden Тель-Авив (Сегодня, 17:35) #
  • -6
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: syamtomov
Вчера юноши ЦСКА юношам "Бенфики" уступили...
Может, хорошая примета, а?

аналогии проводить неправильно Бенфика совсем не Марибор. При всем уважении ,но даже ромбоголовые должны выигрывать .


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Пусть деньги, сбившись в птичьи стаи, летят ко мне,как ураган, пусть окружают, нападают и лезут с наглостью в карман..
Регистрация: 14.06.2011
№2 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 17:29) #
  • +5
  •  (7)
online

Вчера юноши ЦСКА юношам "Бенфики" уступили...
Может, хорошая примета, а? blush
Регистрация: 6.08.2008
№1 Написал: CHELSEA-LOKO (Сегодня, 17:29) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
scream scream


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У ФК Локомотив абсолютный рекорд по беcпройгрышным матчам в РПЛ!27 матчей без поражений!
Регистрация: 20.06.2009
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