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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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"Спартак" уступил "Марибору" в Юношеской лиге УЕФА
"Спартак" проиграл "Марибору" в матче первого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.
Юношеская лига УЕФА
1 тур
"Марибор U19" - "Спартак U19" 1:0
Голы: Горват, 50
"Марибор U19": Cajnko, Ходжич, Коблар, Пиртовсек, Колманич, Матко (Grajfoner, 61), Zugelj, Огринец, Горват, Стор (Куковец, 46), Хорват (Сламбергер, 84)
"Спартак U19": Максименко, Воропаев, Петрунин, Миронов, Рассказов, Орехов, Игнатов, Володкин, Бакаев (Мазуров, 57), Руденко (Калачевский, 81), Лопатин (Горбулин, 75)
Предупреждения: Матко, 45, Орехов, 60, Grajfoner, 75
Юношеская лига УЕФА
1 тур
"Марибор U19" - "Спартак U19" 1:0
Голы: Горват, 50
"Марибор U19": Cajnko, Ходжич, Коблар, Пиртовсек, Колманич, Матко (Grajfoner, 61), Zugelj, Огринец, Горват, Стор (Куковец, 46), Хорват (Сламбергер, 84)
"Спартак U19": Максименко, Воропаев, Петрунин, Миронов, Рассказов, Орехов, Игнатов, Володкин, Бакаев (Мазуров, 57), Руденко (Калачевский, 81), Лопатин (Горбулин, 75)
Предупреждения: Матко, 45, Орехов, 60, Grajfoner, 75
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