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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Локомотив" прибыл в Данию
"Локомотив" прибыл в Данию на матч первого тура группового этапа Лиги Европы с "Копенгагеном".
К матчу готовятся 22 футболиста: Гилерме, Коченков, Медведев, Коломейцев, Михалик, В.Денисов, Баринов, Ал.Миранчук, Ан.Миранчук, Пейчинович, Кверквелия, И.Денисов, Ротенберг, Фернандеш, Касаев, Тарасов, Игнатьев, Рыбус, Лысов, Корян, Фарфан, Эдер.
В среду вечером "Локомотив" проведет тренировку.
ФК "Локомотив"
К матчу готовятся 22 футболиста: Гилерме, Коченков, Медведев, Коломейцев, Михалик, В.Денисов, Баринов, Ал.Миранчук, Ан.Миранчук, Пейчинович, Кверквелия, И.Денисов, Ротенберг, Фернандеш, Касаев, Тарасов, Игнатьев, Рыбус, Лысов, Корян, Фарфан, Эдер.
В среду вечером "Локомотив" проведет тренировку.
ФК "Локомотив"
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