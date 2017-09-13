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"Локомотив" прибыл в Данию

"Локомотив" прибыл в Данию на матч первого тура группового этапа Лиги Европы с "Копенгагеном".

К матчу готовятся 22 футболиста: Гилерме, Коченков, Медведев, Коломейцев, Михалик, В.Денисов, Баринов, Ал.Миранчук, Ан.Миранчук, Пейчинович, Кверквелия, И.Денисов, Ротенберг, Фернандеш, Касаев, Тарасов, Игнатьев, Рыбус, Лысов, Корян, Фарфан, Эдер.

В среду вечером "Локомотив" проведет тренировку.

ФК "Локомотив"
Теги: Локомотив
Сегодня, 17:30
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