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"Ювентус" все еще намерен подписать Иньесту

"Ювентус" не оставляет попыток подписать полузащитника "Барселоны" Андреса Иньесту, информирует Corriere dello Sport.

Сообщается, что туринский клуб намерен заключить с испанцем контракт летом следующего года, когда тот станет свободным агентом.

Тем не менее, отмечается, что хавбек продлит контракт с "сине-гранатовыми".
Теги: Иньеста Ювентус Барселона Трансферы
Сегодня, 19:15
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