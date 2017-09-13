"Ювентус" все еще намерен подписать Иньесту

"Ювентус" не оставляет попыток подписать полузащитника "Барселоны" Андреса Иньесту, информирует Corriere dello Sport.Сообщается, что туринский клуб намерен заключить с испанцем контракт летом следующего года, когда тот станет свободным агентом.Тем не менее, отмечается, что хавбек продлит контракт с "сине-гранатовыми".