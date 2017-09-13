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Леонид Федун посетит матч "Марибор" - "Спартак"

В Словению на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" приедет владелец "Спартака" Леонид Федун. Он прибудет прямиком на стадион "Людски Врт".

Встреча "Марибор" – "Спартак" пройдет сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Федун Спартак Марибор
Сегодня, 19:15
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№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:35) #
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Болеет за:
«Зенит»
Тарасовские руководители настолько суровы, что позволяют себе присутствовать даже на матче своей команды в Европе, чтобы лишний раз испытать свои железные нервы. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:18) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
давай, п3дуй, смотри как играет Команда, владельцем которой ты являешься, и которую твои недопрофессионалы оставили без усилений..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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