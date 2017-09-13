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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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18:49
Андрей Червиченко: если "Спартак" проиграет "Марибору", то на следующие матчи можно не выходить (11)
Андрей Червиченко: если "Спартак" проиграет "Марибору", то на следующие матчи можно не выходить (11)
16:06
Казбек Туаев: "Карабах" - не уровень Лиги чемпионов? Думайте о том, как ваш чемпион сегодня сыграет (29)
Казбек Туаев: "Карабах" - не уровень Лиги чемпионов? Думайте о том, как ваш чемпион сегодня сыграет (29)
11:10
Маурицио Сарри: "Шахтер" остается малоизвестным в Италии, но это хорошая техничная команда (2)
Маурицио Сарри: "Шахтер" остается малоизвестным в Италии, но это хорошая техничная команда (2)
09:57
Валерий Газзаев: у меня есть план для сборной - осенью сыграть с "Енисеем" и "Крыльями Советов" (3)
Валерий Газзаев: у меня есть план для сборной - осенью сыграть с "Енисеем" и "Крыльями Советов" (3)
09:35
Массимо Каррера - экс тренеру "Марибора": "Спартак" - самая слабая команда в группе? Игра покажет (25)
Массимо Каррера - экс тренеру "Марибора": "Спартак" - самая слабая команда в группе? Игра покажет (25)
Леонид Федун посетит матч "Марибор" - "Спартак"
В Словению на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" приедет владелец "Спартака" Леонид Федун. Он прибудет прямиком на стадион "Людски Врт".
Встреча "Марибор" – "Спартак" пройдет сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени.
"Спорт-Экспресс"
Встреча "Марибор" – "Спартак" пройдет сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени.
"Спорт-Экспресс"
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