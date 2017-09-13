Леонид Федун посетит матч "Марибор" - "Спартак"

В Словению на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" приедет владелец "Спартака" Леонид Федун. Он прибудет прямиком на стадион "Людски Врт".Встреча "Марибор" – "Спартак" пройдет сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени.