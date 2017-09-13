Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит ЦСКА в групповом этапе Лиги Чемпионов?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Спартак" назвал стартовый состав на матч с "Марибором"

"Спартак" назвал стартовый состав на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Марибором".

"Спартак": Ребров, Джикия, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Ещенко, Фернандо, Глушаков, Пашалич, Промес, Адриано.

Запасные: Селихов, Петкович, Щербаков, Роша, Самедов, Мельгарехо, Попов.
Теги: Спартак Марибор
Сегодня, 20:48
Напечатать
20
(1)
№20 Написал: EldarSab Россия (Сегодня, 21:14) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Сатурн»
какие же здесь е банашки собрались!!!!! Родину готовы продать ради игры. всех бы таких на рудники!!!!!!!
Регистрация: 12.05.2012
№19 Написал: будиба москва (Сегодня, 21:05) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Шахтер»
Комбаров((( не знаю..
Регистрация: 10.04.2016
№18 Написал: bosov7 Москва (Сегодня, 21:03) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Динамо» М
Спартаку хорошей игры и победы.
Регистрация: 21.01.2006
№17 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 21:03) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
А вот Комбаров... неужели никого

Не кого!!! В том то и дело!!!!!!! rage


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№16 Написал: Радагаст Москва (Сегодня, 21:02) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
Цитата: ПавКо
зачем словенцы так быкуют в прессе? - НАКАЗАТЬ, нах!

Пока что мы от лыжников (к слову, ваши ЦСК-овские братья в этой области) претерпели. Даже название позору есть: "Марибор". Так что буду рад за Спартак. А вот по составу:
Кутепов... чисто спартаковское дело, мне, как болельщику сборной импонирует столь смелое решение. А вот Комбаров... неужели никого? В остальном состав нормуль. Людоед-Зе, как водится, травмирован (да и куй с ним), Адриано есть, Фернандо есть, что еще нужно Промесу для счастья?

Ну уж если Комбаров даже для словенского уровня не покатит, то уж извиняйте...
Регистрация: 4.06.2015
№15 Написал: GPS (Сегодня, 21:02) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: vermis_64
Возьми себя в руки!

И все, что взял - выкини в окно..
Регистрация: 18.02.2011
№14 Написал: Antarsys (Сегодня, 21:02) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
А вот Комбаров... неужели никого?

Не-а. Тигиев есть. Такой же ноль в защите, но еще и в атаке бесполезный. И молодежка.
Регистрация: 21.08.2017
№13 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 21:01) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Желаю мясным победы! Не рано Кутепова в основу на ЛЧ матч?


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№12 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 21:00) #
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Вперёд Марибор !!
За Россию - свинья должна быть затоптана !!

Урод и в Питере Урод!!!
Перевелись что ли мужики нормальные в культурной столице.......
Регистрация: 13.03.2012
№11 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:00) #
  • +3
  •  (7)

Цитата: ПавКо
зачем словенцы так быкуют в прессе? - НАКАЗАТЬ, нах!

Пока что мы от лыжников (к слову, ваши ЦСК-овские братья в этой области) претерпели. Даже название позору есть: "Марибор". Так что буду рад за Спартак. А вот по составу:
Кутепов... чисто спартаковское дело, мне, как болельщику сборной импонирует столь смелое решение. А вот Комбаров... неужели никого? В остальном состав нормуль. Людоед-Зе, как водится, травмирован (да и куй с ним), Адриано есть, Фернандо есть, что еще нужно Промесу для счастья?
Регистрация: 12.11.2007
№10 Написал: grisha (Сегодня, 20:59) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: genna
Очки в копилку пусть кладут.

Кладут только говно в унитаз - нам такого не надо )))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№9 Написал: liasport433 (Сегодня, 20:55) #
  • +4
  •  (8)
online

Цитата: grisha
Вперёд Марибор !!
За Россию - свинья должна быть затоптана !!


дебил

Цитата: linesman
Приготовился смотреть как будут катать спартак и злорадствовать! Но заявления словенских тренеров в адрес спартака , которые мне показались вызовом Российским клубам,испортили всё! Музыка души ушла,я на распутье! Злорадствовать на 100% теперь не смогу, болеть за спартак не могу ! Кто тянул за язык этих словенских специалистов ,б.............ь ?


тоже дебил

P.S. Конечно ваше поражения приятны, но вчера многие спартачи даже за ослов болели , может хватит детский сад?
Регистрация: 19.06.2017
№8 Написал: trent (Сегодня, 20:54) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Вперёд Марибор !!
За Россию - свинья должна быть затоптана !!

Вардар - вперёд!! дави ссаных вонючих бомжей!!


--------------------
Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№7 Написал: genna (Сегодня, 20:54) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Очки в копилку пусть кладут.
Регистрация: 13.02.2011
№6 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 20:53) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Удачи!
- зачем словенцы так быкуют в прессе? - НАКАЗАТЬ, нах!


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№5 Написал: trent (Сегодня, 20:53) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: linesman
Приготовился смотреть как будут катать спартак и злорадствовать! Но заявления словенских тренеров в адрес спартака , которые мне показались вызовом Российским клубам,испортили всё! Музыка души ушла,я на распутье! Злорадствовать на 100% теперь не смогу, болеть за спартак не могу ! Кто тянул за язык этих словенских специалистов ,б.............ь ?

ну так и некуй смотреть...


--------------------
Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№4 Написал: grisha (Сегодня, 20:53) #
  • -11
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Вперёд Марибор !!
За Россию - свинья должна быть затоптана !!
Регистрация: 19.04.2017
№3 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:52) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: linesman
Приготовился смотреть как будут катать спартак и злорадствовать! Но заявления словенских тренеров в адрес спартака , которые мне показались вызовом Российским клубам,испортили всё! Музыка души ушла,я на распутье! Злорадствовать на 100% теперь не смогу, болеть за спартак не могу ! Кто тянул за язык этих словенских специалистов ,б.............ь ?


Возьми себя в руки!
Регистрация: 23.08.2016
№2 Написал: VeNdA Республика Венда (Сегодня, 20:52) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Ну нафига опять вместе выпускать Пашалича, Глушакова и Фернандо!? Что за оборонительный состав!? Надеюсь Каррера знает, что делает...
Регистрация: 14.03.2009
№1 Написал: linesman Питер (Сегодня, 20:49) #
  • -8
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Приготовился смотреть как будут катать спартак и злорадствовать! Но заявления словенских тренеров в адрес спартака , которые мне показались вызовом Российским клубам,испортили всё! Музыка души ушла,я на распутье! Злорадствовать на 100% теперь не смогу, болеть за спартак не могу ! Кто тянул за язык этих словенских специалистов ,б.............ь ?


--------------------
В ж.пу цитаты!
Регистрация: 7.07.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.