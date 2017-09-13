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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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20:12
Представители оргкомитета "Россия-2018" и ФИФА проинспектировали тренировочные базы в Подмосковье
Представители оргкомитета "Россия-2018" и ФИФА проинспектировали тренировочные базы в Подмосковье
20:11
Игорь Колыванов: «Спартак» имеет в своем составе игроков мирового класса - он должен побеждать «Марибор» (2)
Игорь Колыванов: «Спартак» имеет в своем составе игроков мирового класса - он должен побеждать «Марибор» (2)
18:49
Андрей Червиченко: если "Спартак" проиграет "Марибору", то на следующие матчи можно не выходить (15)
Андрей Червиченко: если "Спартак" проиграет "Марибору", то на следующие матчи можно не выходить (15)
16:06
Казбек Туаев: "Карабах" - не уровень Лиги чемпионов? Думайте о том, как ваш чемпион сегодня сыграет (29)
Казбек Туаев: "Карабах" - не уровень Лиги чемпионов? Думайте о том, как ваш чемпион сегодня сыграет (29)
"Спартак" назвал стартовый состав на матч с "Марибором"
"Спартак" назвал стартовый состав на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Марибором".
"Спартак": Ребров, Джикия, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Ещенко, Фернандо, Глушаков, Пашалич, Промес, Адриано.
Запасные: Селихов, Петкович, Щербаков, Роша, Самедов, Мельгарехо, Попов.
"Спартак": Ребров, Джикия, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Ещенко, Фернандо, Глушаков, Пашалич, Промес, Адриано.
Запасные: Селихов, Петкович, Щербаков, Роша, Самедов, Мельгарехо, Попов.
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