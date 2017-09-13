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Как выступит "Спартак" в групповом этапе Лиги Чемпионов?
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"Марибор" определился с составом на игру против "Спартака"

"Марибор" объявил стартовый состав на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с московским "Спартаком".

"Марибор": Ханданович, Шулер, Милец, Райчевич, Вилер, Кабаа, Бохар, Ахмеди, Врховец, Байде, Таварес.
Теги: Марибор Спартак
Сегодня, 21:02
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(1)
№2 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 21:12) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
grisha,
Потеряйся БОМЖАРА


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№1 Написал: grisha (Сегодня, 21:05) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Марибор обязан отстоять честь футбола - свинья должна быть затоптана !!!
Регистрация: 19.04.2017
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