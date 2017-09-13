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"Ливерпуль" - "Севилья": Мане сыграет с первых минут

Стали известны стартовые составы "Ливерпуля" И "Севильи" на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Ливерпуль": Кариус, Гомес, Морено, Матип, Ловрен, Хендерсон, Джан, Вейналдум, Салах, Фирмино, Мане.

"Севилья": Рико, Меркадо, Эскудеро, Кьер, Пареха, Банега, Н'Зонзи, Писарро, Навас, Корреа, Бен-Йеддер.
Теги: Ливерпуль Севилья
Сегодня, 21:04
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