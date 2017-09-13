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"Фейеноорд" - "Манчестер Сити": Эдерсон в стартовом составе гостей

Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон сыграет в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Фейеноордом" с первых минут.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Уолкер, Стоунс, Менди, Сильва, Фернандиньо, Де Брёйне, Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Агуэро.

"Фейеноорд": Джонс, Юсте, ван дер Хейден, Нелом, Боттежин, Амрабат, Эль-Ахмади, де Вильена, Бутьюс, Крамер, Бергёйс.
Теги: Фейеноорд Манчестер Сити
Сегодня, 21:26
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