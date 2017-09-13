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Андрей Пятов проводит 100-й матч в еврокубках

Вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов проводит 100-й матч в еврокубках, сообщает официальный твиттер УЕФА.

Юбилейной игрой для украинского голкипера стал поединок против "Наполи" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Теги: Пятов Шахтер Наполи
Сегодня, 22:07
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