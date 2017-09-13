Вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов проводит 100-й матч в еврокубках, сообщает официальный твиттер УЕФА.Юбилейной игрой для украинского голкипера стал поединок против "Наполи" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.