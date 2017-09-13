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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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20:12
Представители оргкомитета "Россия-2018" и ФИФА проинспектировали тренировочные базы в Подмосковье
Представители оргкомитета "Россия-2018" и ФИФА проинспектировали тренировочные базы в Подмосковье
20:11
Игорь Колыванов: «Спартак» имеет в своем составе игроков мирового класса - он должен побеждать «Марибор» (4)
Игорь Колыванов: «Спартак» имеет в своем составе игроков мирового класса - он должен побеждать «Марибор» (4)
18:49
Андрей Червиченко: если "Спартак" проиграет "Марибору", то на следующие матчи можно не выходить (16)
Андрей Червиченко: если "Спартак" проиграет "Марибору", то на следующие матчи можно не выходить (16)
16:06
Казбек Туаев: "Карабах" - не уровень Лиги чемпионов? Думайте о том, как ваш чемпион сегодня сыграет (31)
Казбек Туаев: "Карабах" - не уровень Лиги чемпионов? Думайте о том, как ваш чемпион сегодня сыграет (31)
Денис Глушаков получил травму в матче с "Марибором"
Капитан "Спартака" Денис Глушаков был заменен на 29-й минуте матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Марибора" из-за повреждения.
Его место на поле занял Александр Самедов. О характере травмы Глушакова и сроках восстановления будет объявлено позднее.
Его место на поле занял Александр Самедов. О характере травмы Глушакова и сроках восстановления будет объявлено позднее.
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