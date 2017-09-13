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Денис Глушаков получил травму в матче с "Марибором"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков был заменен на 29-й минуте матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Марибора" из-за повреждения.

Его место на поле занял Александр Самедов. О характере травмы Глушакова и сроках восстановления будет объявлено позднее.
Теги: Глушаков Спартак Марибор
Сегодня, 22:49
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