Денис Глушаков получил травму в матче с "Марибором"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков был заменен на 29-й минуте матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Марибора" из-за повреждения.Его место на поле занял Александр Самедов. О характере травмы Глушакова и сроках восстановления будет объявлено позднее.