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Криштиану Роналду укрепил своё преимущество среди бомбардиров Лиги чемпионов

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду открыл счет в матче группового турнира Лиги чемпионов против АПОЭЛа.

Португалец отличился на 12-й минуте встреч после передачи с левого фланга от Гарета Бэйла. Этот мяч стал 106-м для португальца в Лиге чемпионов. 32-летний футболист является лучшим бомбардиром в истории турнира, опережая занимающего второе место форварда "Барселоны" Лионеля Месси на 10 голов.
Теги: Роналду Реал АПОЭЛ
Вчера, 23:02
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