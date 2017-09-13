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Как выступит "Спартак" в групповом этапе Лиги Чемпионов?
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"Спартак" упустил победу в матче с "Марибором"

"Спартак" в 1-м матче группового турнира Лиги чемпионов с "Марибором" не смог удержать победу.

Лига чемпионов

1 тур

"Марибор" - "Спартак" 1:1

Голы: Самедов, 63, Бохар, 87

"Марибор": Ханданович, Шулер, Милец, Райчевич, Вилер, Кабаа, Бохар, Ахмеди, (Мешанович, 73), Врховец, (Пихлер, 85), Байде, (Крамарич, 73), Таварес.

"Спартак": Ребров, Джикия, Кутепов, Боккетти, Комбаров, (Мельгарехо, 90), Ещенко, Фернандо, Глушаков, (Самедов, 31), Пашалич, Промес, (Попов, 88), Адриано

Предупреждения: Джикия, 37
Теги: Марибор Спартак
Вчера, 23:38
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150
(4)
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№150 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 00:20) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
а сколько было ложных переживаний за Спартак? теперь все гон..ы вылезли blush
Регистрация: 2.02.2012
№149 Написал: о_О (Сегодня, 00:19) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: linesman
Цитата: SPV
Мало удивительно говна с помойки и из ослофермы?


Да жалко вас всем!

за что их жалеть? они в 1 корзину на чужом горбу въехали


--------------------
ЦВБП ЦСКА всегда бьет пенальти)))
Регистрация: 13.09.2017
№148 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 00:18) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: linesman
Цитата: SPV
Мало удивительно говна с помойки и из ослофермы?


Да жалко вас всем!


себя пожалейте- вам завтра с футбольными богами бодаться.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№147 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 00:17) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: о_О
Цитата: Честный
Ну что начнём считать серию Реброва в ЛЧ?)

чтобы побить рекорд Игоря Реброву нужно по крайней мере сыграть в ЛЧ 43 матча smile Как думаешь есть смысл считать?

А зачем? 3 игры - в 3 пропустил. Процент матчей на 0 равен 0%. Тоже некий рекорд
Регистрация: 7.09.2015
№146 Написал: SVN (Сегодня, 00:17) #
  • -4
  •  (4)
online

Спартаку не хватило опыта выступлений в лиге чемпионов сегодня,сильно нервничала команда!в первом туре сыграли вничью на выезде,хороший результат.Следующий матч дома с Ливерпулем,команда выступит достойно,трибуны помогут.
Регистрация: 22.10.2016
№145 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 00:15) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Не понимаю пессимизма спортаковцев, в первом же матче ЛЧ не проиграть лигочемпионскому зубру, который давно там уже прописался, и отчаиваться с этого, могут только слабохарактерные люди, не верящие в свою команду. Победить дебютанту в первом же матче такого турнира, вероломно ворвавшись в европейский дом, это нагловато. А вот следующий, уже по праву опытного бойца, должны выигрывать, можно с крупным счётом. confused


спасибо тебе, Саша,одному из наших самых верных поклонников и сторонников- за слова добрые и речи пламенные.
Пока ты с нами- Спартак всегда будет стремиться вперёд, к Победам !


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№144 Написал: linesman Питер (Сегодня, 00:15) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV
Мало удивительно говна с помойки и из ослофермы?


Да жалко вас всем!


--------------------
В ж.пу цитаты!
Регистрация: 7.07.2008
№143 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 00:14) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vanapupkin
Цитата: syamtomov
Мне вообще странно, КАК Каррера, защитник по амплуа, НЕ МОЖЕТ поставить игру защиты команды??? flushed

Да потому что там камбаров и Ещенко!!!

на хера тогда играть по схеме Ювентуса, тем более, что Гарая тебе не привезли!!!
Регистрация: 23.03.2009
№142 Написал: Ros (Сегодня, 00:13) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Неприятное впечатление оставила игра "Спартака". Много суеты, несогласованности в действиях его. Вместо победы 0-2, ничтожные 1-1, концовка взбесила, столько нелепых ударов выше ворот...


--------------------
Все лучшие должны оставаться в России, только так можно поднять уровень чемпионата.
Регистрация: 26.04.2017
№141 Написал: daveG MO (Сегодня, 00:13) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Вам, спартачи, виднее конечно... но в целом игра норм была. Спартак явно сильнее Марибора. Концовка смазана поздними заменами - вот и все. Комбаров для своего уровня сыграл можно сказать хорошо. Ещенко сыграл как Ещенко. Старался плюс пару косячков, не более. А у кого их не бывает. Так что не посыпайте голову пеплом на эмоциях.


--------------------
Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010
№140 Написал: trent (Сегодня, 00:12) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну куйли вы хотите - без усиления невозможно нормально играть, менять некем!!!мельгарехо - ноль уже давно, попов тоже играет один матч из пяти в лучшем случае...
селекцию хохложид провалил со своими родственничками сраными..бабла сэкономил, урод...


--------------------
Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№139 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 00:11) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мало удивительно говна с помойки и из ослофермы?
Регистрация: 2.02.2012
№138 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 00:11) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
Он каждый матч ТАК носится, поэтому лучше его просто не выпускать на поле!

тем более, что замена есть ему Тигиев! не айс конечно, но все лучше в обороне действует, чем Комбаров и Ещенко!
Регистрация: 23.03.2009
№137 Написал: о_О (Сегодня, 00:10) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Честный
Ну что начнём считать серию Реброва в ЛЧ?)

чтобы побить рекорд Игоря Реброву нужно по крайней мере сыграть в ЛЧ 43 матча smile Как думаешь есть смысл считать?


--------------------
ЦВБП ЦСКА всегда бьет пенальти)))
Регистрация: 13.09.2017
№136 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 00:10) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: syamtomov
Цитата: kuzz
Понятно что пол команды минимум, надо обновлять,

ПО-ЧЕ-МУ Бердыев МОЖЕТ, собирая всякий шлак, ВЫСТРАИВАТЬ ИГРУ своей команды, а высокооплачиваемые тренеры Спартака уже сколько лет подряд - НЕ МОГУТ???

Бердыев уникален, да и плата за результат высока, не каждый захочет видеть антифутбол, пусть даже самого высокого качества. А чего вы ждали отсвоей команды после провального трансферного окна, непонятно. В Лч слабых команд нет, сплошь тертые еврокубковые калачи, Спартак можно даже сказать наименее опытен из всех команд, исключая быть может Карабах...
Регистрация: 19.03.2010
№135 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 00:09) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
Цитата: der Landgraf
Ещенко носился туда обратно весь матч,

Он каждый матч ТАК носится, поэтому лучше его просто не выпускать на поле! laughing

к нему надо прикрутить динамо-машину и выпустить на орбиту вокруг Тарасовки..

пущщай носится себе на здоровье вокруг базы- электричество вырабатывает..

всё больше пользы будет от него, чем на поле..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№134 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 00:08) #
  • -4
  •  (8)

Этот Марибор боролся бы в РФПЛ за выживание с Тульским Арсеналом. Для меня все ясно.
Регистрация: 28.05.2014
№133 Написал: linesman Питер (Сегодня, 00:08) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
На самом деле не чего страшного не произошло,дома их победим,ну к примеру мы бы их сейчас победилии что это нам дало?Всё равно Ливерпуль и Севилься сильнее нас и мы не сможем их обойти и это факт,а в лигу Европы мы с этим результатом уже можно сказать прошли.


Севилья - всегда опасно,а ливер, как пойдёт! Непонятная команда - то на коне,то под конём! Но очки у марибора надо было забирать!


--------------------
В ж.пу цитаты!
Регистрация: 7.07.2008
№132 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 00:07) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не понимаю пессимизма спортаковцев, в первом же матче ЛЧ не проиграть лигочемпионскому зубру, который давно там уже прописался, и отчаиваться с этого, могут только слабохарактерные люди, не верящие в свою команду. Победить дебютанту в первом же матче такого турнира, вероломно ворвавшись в европейский дом, это нагловато. А вот следующий, уже по праву опытного бойца, должны выигрывать, можно с крупным счётом. confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№131 Написал: Космос Россия (Сегодня, 00:06) #
  • 0
  •  (10)
online

Не надо так строго судить Спартак! Если сравнить с ЦСКА,который постоянно играет в ЛЧ,и имеет огромный опыт,но тем не менее,постоянно(надеюсь всё в прошлом) играет очень плохо,Спартак выглядел,по крайней мере не хуже!
Регистрация: 13.07.2015
№130 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 00:06) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: der Landgraf
Ещенко носился туда обратно весь матч,

Он каждый матч ТАК носится, поэтому лучше его просто не выпускать на поле! laughing
Регистрация: 6.08.2008
№129 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 00:05) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
На самом деле ничего страшного не произошло,дома их победим,ну к примеру мы бы их сейчас победилии что это нам дало?Всё равно Ливерпуль и Севилься сильнее нас и мы не сможем их обойти и это факт,а в лигу Европы мы с этим результатом уже можно сказать прошли.
Регистрация: 12.02.2013
№128 Написал: Честный San-Francisco (Сегодня, 00:05) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ювентус»
Ну что начнём считать серию Реброва в ЛЧ?)
Регистрация: 1.06.2017
№127 Написал: der Landgraf Moskau (Сегодня, 00:04) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ещенко носился туда обратно весь матч, менять его надо было В который раз уже подсели в конце. Просрали физподготовку на предсзонке.


--------------------
"Смерть стоит того чтобы жить, а любовь стоит того чтобы ждать" (В. Цой)
Регистрация: 18.06.2010
№126 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 00:04) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
Цитата: Пивовед
Цитата: малкавиан
Какой там матч подряд Рябров пропускает в ЛЧ? А?

Ребров ? в ЛЧ???
Первый, наверное..
а нет..
второй.

Цитата: ljubljana
Цитата: малкавиан
Какой там матч подряд Рябров пропускает в ЛЧ? А?

что бы пропускать - надо для начала там играть, а у него это третья игра и в трех пропустил

это верно.на чемпе сегодня писали. до этого он два раза играл с бенфикой


да, верно, третий подряд..
правда, с перерывом между вторым и третьим в пять лет..
но это даже ничего..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№125 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 00:03) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: utekay
Цитата: syamtomov
КАК Каррера, защитник по амплуа, НЕ МОЖЕТ поставить игру защиты команды???

тренеришка?

Вполне возможно.
Как КОМИССАР КОМАНДЫ - просто молодец, но как ГТ... worried
Регистрация: 6.08.2008
№124 Написал: Beer-man Калининградская область (Сегодня, 00:03) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: о_О
Цитата: Nastroenie
Фернандо мог вообще всё решить, почти выиграли, по справедливости спартаку надо два очка начислить

лучше сразу 10. а то и вовсе кубок чемпионов отдать smile

Бери выше. Сразу кубок планеты.
Хотя и это слишком мало.
Кубок Солнца! То, что соответствует.


--------------------
Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016
№123 Написал: tiki Москва (Сегодня, 00:03) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
Цитата: малкавиан
Какой там матч подряд Рябров пропускает в ЛЧ? А?

Ребров ? в ЛЧ???
Первый, наверное..
а нет..
второй.

Цитата: ljubljana
Цитата: малкавиан
Какой там матч подряд Рябров пропускает в ЛЧ? А?

что бы пропускать - надо для начала там играть, а у него это третья игра и в трех пропустил

это верно.на чемпе сегодня писали. до этого он два раза играл с бенфикой


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№122 Написал: utekay Россия (Сегодня, 00:02) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: syamtomov
КАК Каррера, защитник по амплуа, НЕ МОЖЕТ поставить игру защиты команды???

тренеришка?


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№121 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 00:02) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
В составе марибора в центре защиты играл Шулер, считаю что надо подавать официальный протест
Регистрация: 2.12.2014
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