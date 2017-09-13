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"Тоттенхэм" обыграл "Боруссию", "Реал" разгромил АПОЭЛ

В матче группового турнира Лиги чемпионов "Тоттенхэм" дома переиграл дортмундскую "Боруссию" – 3:1.


1 тур

"Тоттенхэм" - "Боруссия" Д 3:1

Голы: Мин, 4, Ярмоленко, 11, Кейн, 15, Кейн, 60

"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Дэвис, Вертонген, Санчес, Алдервейрелд, Дембеле, Дайер, Эриксен, Мин (Сиссоко, 83), Кейн (Льоренте, 87)

"Боруссия" Д: Бюрки, Пищек, Тольян, Папастатопулос, Топрак (Загаду, 80), Шахин, Дахуд (Кастро, 72), Кагава (Гётце, 66), Пулишич, Обамейянг, Ярмоленко

Предупреждения: Дайер, 36, Вертонген, 58, Тольян, 88, Кастро, 90, Вертонген, 90+2

Удаления: Вертонген, 90+2

"Реал Мадрид" - АПОЭЛ 3:0

Голы: Роналду, 12, 51 (пен.)

"Реал Мадрид": Навас, Карвахаль, Марсело, Начо, Рамос, Касемиро, Модрич, Ковачич (Кроос, 25), Иско, Роналду, Бэйл

АПОЭЛ: Ватерман, Вурос, Лаго, Руэда, Карлау, Мораиш, Шаллаи, Винисиус, Алонефтис, Эбесилио, Камарго

Предупреждения: Карвахаль, 52
Теги: Тоттенхэм Боруссия Д
Вчера, 23:44
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(0)
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:14) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Дортмунд вполне мог расчитывать на очки в Лондоне.
Первый гол Кейна был забит после нарушения правил, а не засчитанный правильный гол Обамеянга целиком на совести итальянской команды арбитров.
В угоду результату Тоттенхем отказался от владения мячом, но преуспели в контр-атаках.
Интересный матч классных команд.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
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