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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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"Шахтер" выиграл у "Наполи", "Ман Сити" разгромил "Фейеноорд"
"Шахтер" обыграл "Наполи" в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
Лига чемпионов
1 тур
"Шахтёр" - "Наполи" 2:1
Голы: Тайсон, 15, Феррейра, 58, Милик, 71
"Шахтёр": Пятов, Срна, Исмаили, Ордец, Ракицкий, Степаненко, Марлос, Фред, Бернард, Тайсон, Феррейра
"Наполи": Рейна, Хюсай, Гулам, Альбиоль, Кулибали, Диавара, Зелиньски (Аллан, 67), Гамшик (Мертенс, 60), Милик, Кальехон
Предупреждения: Фред, 68, Инсинье, 68, Мертенс, 69, Степаненко, 71
"Фейеноорд" - "Манчестер Сити" 0:4
Голы: Стоунс, 2, Агуэро, 10, Жезус, 25, Стоунс, 63
"Фейеноорд": Джонс, Юсте, Хейден, Нелом, Боттежин, Амрабат (Ларссон, 78), Эль-Ахмади, де Вильена, Бутьюс, Крамер (Венте, 72), Бергёйс (Торнстра, 46)
"Манчестер Сити": Мораес, Отаменди, Уолкер, Стоунс, Менди, Сильва, Фернандиньо, Брёйне (Торнстра, 46), Силва (Делф, 67), Жезус, Агуэро (Стерлинг, 60)
Предупреждения: Брёйне, 15, Юсте, 38, Вильена, 40, Крамер, 40, Боттежин, 66
Лига чемпионов
1 тур
"Шахтёр" - "Наполи" 2:1
Голы: Тайсон, 15, Феррейра, 58, Милик, 71
"Шахтёр": Пятов, Срна, Исмаили, Ордец, Ракицкий, Степаненко, Марлос, Фред, Бернард, Тайсон, Феррейра
"Наполи": Рейна, Хюсай, Гулам, Альбиоль, Кулибали, Диавара, Зелиньски (Аллан, 67), Гамшик (Мертенс, 60), Милик, Кальехон
Предупреждения: Фред, 68, Инсинье, 68, Мертенс, 69, Степаненко, 71
"Фейеноорд" - "Манчестер Сити" 0:4
Голы: Стоунс, 2, Агуэро, 10, Жезус, 25, Стоунс, 63
"Фейеноорд": Джонс, Юсте, Хейден, Нелом, Боттежин, Амрабат (Ларссон, 78), Эль-Ахмади, де Вильена, Бутьюс, Крамер (Венте, 72), Бергёйс (Торнстра, 46)
"Манчестер Сити": Мораес, Отаменди, Уолкер, Стоунс, Менди, Сильва, Фернандиньо, Брёйне (Торнстра, 46), Силва (Делф, 67), Жезус, Агуэро (Стерлинг, 60)
Предупреждения: Брёйне, 15, Юсте, 38, Вильена, 40, Крамер, 40, Боттежин, 66
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