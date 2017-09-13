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"Шахтер" выиграл у "Наполи", "Ман Сити" разгромил "Фейеноорд"

"Шахтер" обыграл "Наполи" в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

1 тур

"Шахтёр" - "Наполи" 2:1

Голы: Тайсон, 15, Феррейра, 58, Милик, 71

"Шахтёр": Пятов, Срна, Исмаили, Ордец, Ракицкий, Степаненко, Марлос, Фред, Бернард, Тайсон, Феррейра

"Наполи": Рейна, Хюсай, Гулам, Альбиоль, Кулибали, Диавара, Зелиньски (Аллан, 67), Гамшик (Мертенс, 60), Милик, Кальехон

Предупреждения: Фред, 68, Инсинье, 68, Мертенс, 69, Степаненко, 71

"Фейеноорд" - "Манчестер Сити" 0:4

Голы: Стоунс, 2, Агуэро, 10, Жезус, 25, Стоунс, 63

"Фейеноорд": Джонс, Юсте, Хейден, Нелом, Боттежин, Амрабат (Ларссон, 78), Эль-Ахмади, де Вильена, Бутьюс, Крамер (Венте, 72), Бергёйс (Торнстра, 46)

"Манчестер Сити": Мораес, Отаменди, Уолкер, Стоунс, Менди, Сильва, Фернандиньо, Брёйне (Торнстра, 46), Силва (Делф, 67), Жезус, Агуэро (Стерлинг, 60)

Предупреждения: Брёйне, 15, Юсте, 38, Вильена, 40, Крамер, 40, Боттежин, 66
Теги: Шахтер Наполи
Вчера, 23:46
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№2 Написал: Космос Россия (Сегодня, 00:21) #
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online

МС в Роттердаме, показал Фейенорду,что значит "В Роттен дам"!
Регистрация: 13.07.2015
№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Вчера, 23:50) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
с почином,горняки.. blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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