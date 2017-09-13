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"Лейпциг" в дебютном матче Лиги чемпионов поделил очки с "Монако"

Матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Лейпциг" – "Монако" завершился со счетом 1:1.

Лига чемпионов

1 тур

"РБ Лейпциг" - "Монако" 1:1

Голы: Форсберг, 32, Тилеманс, 34

"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерман, Хальстенберг, Орбан, Юпамекано, Демме, Забитцер, Ильзанкер, Форсберг (Кампль, 63), Вернер, Поульсен (Огустен, 80)

"Монако": Бенальо, Туре, Жорже, Глик, Жемерсон, Сидибе (Геззаль, 84), Фабиньо, Моутинью, Тилеманс, Фалькао (Каррильо, 89), Дьякаби (Кейта, 74)

Предупреждения: Тилеманс, 10, Демме, 26, Хальстенберг, 72, Сидибе, 81, Жемерсон, 87

"Порту" - "Бешикташ" 1:3

Голы: Талиска, 13, Тошич, 21 (авто.), Тосун, 28

"Порту": Касильяс, Рикарду, Теллес, Фелипе, Маркано, Торрес, Данилу, Корона, Тикиньо, Марега, Браими

"Бешикташ": Фабрисио, Коррея, Эркин, Пепе, Тошич, Озьякуп, Куарежма, Хатчинсон, Талиска, Тосун, Бабель

Предупреждения: Рикарду, 11
Теги: РБ Лейпциг Монако Порту Бешикташ
Вчера, 23:47
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