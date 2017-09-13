Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Спартак" в групповом этапе Лиги Чемпионов?
Новости партнеров
Лента новостей:
00:10
Массимо Каррера: почему заменил Промеса? Произошла ошибка, я хотел поменять другого игрока (10)
Массимо Каррера: почему заменил Промеса? Произошла ошибка, я хотел поменять другого игрока (10)
Вчера 23:49
Лето красное пропела, оглянуться не успела... «Спартак» не удержал победу в Мариборе (7)
Лето красное пропела, оглянуться не успела... «Спартак» не удержал победу в Мариборе (7)
Вчера 23:44
"Тоттенхэм" обыграл "Боруссию", "Реал" разгромил АПОЭЛ (1)
"Тоттенхэм" обыграл "Боруссию", "Реал" разгромил АПОЭЛ (1)
Вчера 23:42
"Ливерпуль" и "Севилья" сыграли вничью (1)
"Ливерпуль" и "Севилья" сыграли вничью (1)
Вчера 23:38
"Спартак" упустил победу в матче с "Марибором" (150)
"Спартак" упустил победу в матче с "Марибором" (150)
Вчера 22:07
Андрей Пятов проводит 100-й матч в еврокубках
Андрей Пятов проводит 100-й матч в еврокубках
Вчера 21:04
"Ливерпуль" - "Севилья": Мане сыграет с первых минут (1)
"Ливерпуль" - "Севилья": Мане сыграет с первых минут (1)
Вчера 21:02
"Марибор" определился с составом на игру против "Спартака" (4)
"Марибор" определился с составом на игру против "Спартака" (4)
Вчера 20:48
"Спартак" назвал стартовый состав на матч с "Марибором" (27)
"Спартак" назвал стартовый состав на матч с "Марибором" (27)
Вчера 20:12
Представители оргкомитета "Россия-2018" и ФИФА проинспектировали тренировочные базы в Подмосковье
Представители оргкомитета "Россия-2018" и ФИФА проинспектировали тренировочные базы в Подмосковье
Вчера 20:11
Игорь Колыванов: «Спартак» имеет в своем составе игроков мирового класса - он должен побеждать «Марибор» (5)
Игорь Колыванов: «Спартак» имеет в своем составе игроков мирового класса - он должен побеждать «Марибор» (5)
Вчера 19:43
Болельщики посетили стадион "Нижний Новгород"
Болельщики посетили стадион "Нижний Новгород"
Вчера 19:22
Олег Шишкин: Жамалетдинов - это будущее ЦСКА (10)
Олег Шишкин: Жамалетдинов - это будущее ЦСКА (10)
Вчера 19:15
Леонид Федун посетит матч "Марибор" - "Спартак" (2)
Леонид Федун посетит матч "Марибор" - "Спартак" (2)
Вчера 19:15
"Ювентус" все еще намерен подписать Иньесту
"Ювентус" все еще намерен подписать Иньесту
Вчера 18:57
Иско в пятницу подпишет новый контракт с "Реалом" (1)
Иско в пятницу подпишет новый контракт с "Реалом" (1)
Вчера 18:49
Андрей Червиченко: если "Спартак" проиграет "Марибору", то на следующие матчи можно не выходить (16)
Андрей Червиченко: если "Спартак" проиграет "Марибору", то на следующие матчи можно не выходить (16)
Вчера 18:35
Сергей Паршивлюк: не понимаю, почему Карпин никому не нужен (2)
Сергей Паршивлюк: не понимаю, почему Карпин никому не нужен (2)
Вчера 17:46
Марсело дисквалифицирован на два матча
Марсело дисквалифицирован на два матча
Вчера 17:30
"Локомотив" прибыл в Данию
"Локомотив" прибыл в Данию
Вчера 17:27
"Спартак" уступил "Марибору" в Юношеской лиге УЕФА (16)
"Спартак" уступил "Марибору" в Юношеской лиге УЕФА (16)
Вчера 17:05
Сергей Кирьяков: Жамалетдинов мог, как Стрельцов, стоять 89 минут, а потом забить два (7)
Сергей Кирьяков: Жамалетдинов мог, как Стрельцов, стоять 89 минут, а потом забить два (7)
Вчера 16:45
Андрей Кобелев: ЦСКА очень грамотно сыграл вторым номером (3)
Андрей Кобелев: ЦСКА очень грамотно сыграл вторым номером (3)
Вчера 16:27
Александр Селихов: было тяжело прощаться с "Амкаром" (1)
Александр Селихов: было тяжело прощаться с "Амкаром" (1)
Вчера 16:26
Егор Титов: "Марибор" дома будет играть примерно так же, как "Рубин" против "Спартака" (3)
Егор Титов: "Марибор" дома будет играть примерно так же, как "Рубин" против "Спартака" (3)
Лето красное пропела, оглянуться не успела... «Спартак» не удержал победу в Мариборе
Не игравший в Лиге чемпионов 5 лет и идущий на 8-м месте в чемпионате России «Спартак» как стрекоза из басни Крылова лето красное пропел и оглянуться не успел, как оказался в Мариборе с кучей нерешённых проблем. Rusfootball.info – о матче, после которого задумываться о выходе в плей-офф Лиги чемпионов стало ещё труднее.
Без Попова и сенсаций
Массимо Карерра не мог не видеть очевидных проблем на старте сезона и решил бороться с ними в том числе и с помощью новой схемы. Трёх центральных защитников он использовал в Хабаровске и в матче с «Рубином», поэтому было бы удивительна новая трансформация перед стартом Лиги чемпионов. Изменения коснулись лишь одной вакансии в составе, но всё-таки Пашалич вместо Попова – это не просто замена болгарина на хорвата, а серьёзные структурные изменения с выдвижением Глушакова вперёд.
Не добро пожаловать
Лига чемпионов встретила возвращение блудного «Спартака» сурово и жёстко: с первых минут «Марибор», который дома собирался наплевать на разницы бюджетов и прочую бумажовщину и победить, стал наносить удары по воротам Реброва, атаковать большими силами. Очень многие из моих знакомых, переживающих за «Спартак», не сговариваясь писали перед матчем, что им, если выразиться прилично, боязно. Похоже, что у игроков было схожее настроение. Если «Спартак» собирается начинать на «Энфилде» с таким же настроем, то лучше не ехать и согласиться на технические 0:3 без режущих по живому обрезов Фернандо. «Ливерпуль» за 25 минут вряд ли нанесёт 9 ударов без результата.
Лучше любой кричалки
Спартаковские болельщики как всегда отличились, хотя количество матчей в Лиге чемпионов при пустых трибунах – явно не тот компонент, в котором красно-белые должны гнаться за ЦСКА. Но факт есть факт: пауза, связанная с пиротехникой, сбила порыв «Марибора» и позволила гостям начать переходить на чужую половину не эпизодическими выпадами, а основательно.
Нужно ещё
Территориальное преимущество и мяч «Спартак» получил, но на вопрос жизни Александра Мостового ответить не смог. Ещё и Глушакова уже в 1-м тайме пришлось заменить на Самедова, хотя многие надеялись, что заменён будет Ещенко. Андрей делал что мог, но может он немногое. Чтобы это выяснить, необязательно было смотреть на него в Словении, где он смотрелся во всех смыслах плохо и запорол самый сочный момент 1-го тайма.
Дядя Sam
Травма Глушакова, если она окажется серьёзной – ужасная новость для «Спартака», поскольку даже такого Дениса попросту некем заменить: Тимофеев и Зобнин уже лечатся, а других центрхавов у Федуна для Карреры нет. Обострится паспортная проблема, но это всё потом. А что же сегодня?
А сегодня Самедов мог бы даже полезнее Глушакова в условиях территориального преимущества «Спартака» за счёт своих атакующих навыков. Нет с такой разницей, как вчера у Оланаре и Жамалетдинова, но всё же. Не надо думать, что Денис такой уж крутой атакующий игрок, потому что забил несколько запоминающихся голов в прошлом сезоне. Для Самедова же атака была основной сферой деятельности всю жизнь, что он хоть и со второй попытки, но показал. Красно-белые сильно провели первую 15-минутку после перерыва, так что, в отличие от матча с «Рубином», «Спартаку» не повезло с быстрым голом, «Спартак» на свой мяч наработал.
Кто кого?
«Марибор» неожиданно быстро ответил ударом Бохара в штангу, но спартаковцев к воротам прижать не мог. Что-то похожее мы наблюдали в матче с «Рубином»: на пространстве красно-белые довольно весело бежали в перспективные атаки, одна из которых стала бы голевым шедевром, попади Фернадо в створ после серии СТЕНОЧЕК с Адриано.
Но поскольку заканчивать контратаки голами гостям было не так интересно, как просто убегать в них, наша красно-белая лодка доплыла до бурных порогов концовки, начавшихся после 80-й минуты, и, предварительно раскачавшись, перевернулась. Оказалось, что у Фернандо уже нет сил грести, Пашалич положился на спасательный жилет и решил не дорабатывать, а Ещенко в принципе не умеет плавать, потому последствия крушения были серьёзными. Могли стать и катастрофическими, если бы словенцы следом не простили Ещенко за очередной провал.
Игру «Спартак» доигрывал без Промеса и без шансов победить. На самом деле, хорошо, что шансы проиграть остались неиспользованными. Многие наверняка будут вопить и уже вопят о провале команды, но неужели кто-то, даже журналист Дмитрий Егоров, обещавший пробежаться в чём мать родила вокруг «Открытие-Арены», если «Спартак» не выйдет в плей-офф, думал, что команда с такой кучей проблем способна состязаться с «Ливерпулем» и «Севильей»? Команда просто-напросто с крайними защитниками Ещенко и Комбаровым? На мой взгляд, как главного конкурента здесь изначально стоило рассматривать «Марибор», и это нормально в сложившейся ситуации. Ненормально то, что эта ситуация сложилась.
"Марибор": Ханданович, Шулер, Милец, Райчевич, Вилер, Кабаа, Бохар, Ахмеди, (Мешанович, 73), Врховец, (Пихлер, 85), Байде, (Крамарич, 73), Таварес.
"Спартак": Ребров, Джикия, Кутепов, Боккетти, Комбаров, (Мельгарехо, 90), Ещенко, Фернандо, Глушаков, (Самедов, 31), Пашалич, Промес, (Попов, 88), Адриано
Предупреждения: Джикия, 37
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Без Попова и сенсаций
Массимо Карерра не мог не видеть очевидных проблем на старте сезона и решил бороться с ними в том числе и с помощью новой схемы. Трёх центральных защитников он использовал в Хабаровске и в матче с «Рубином», поэтому было бы удивительна новая трансформация перед стартом Лиги чемпионов. Изменения коснулись лишь одной вакансии в составе, но всё-таки Пашалич вместо Попова – это не просто замена болгарина на хорвата, а серьёзные структурные изменения с выдвижением Глушакова вперёд.
Не добро пожаловать
Лига чемпионов встретила возвращение блудного «Спартака» сурово и жёстко: с первых минут «Марибор», который дома собирался наплевать на разницы бюджетов и прочую бумажовщину и победить, стал наносить удары по воротам Реброва, атаковать большими силами. Очень многие из моих знакомых, переживающих за «Спартак», не сговариваясь писали перед матчем, что им, если выразиться прилично, боязно. Похоже, что у игроков было схожее настроение. Если «Спартак» собирается начинать на «Энфилде» с таким же настроем, то лучше не ехать и согласиться на технические 0:3 без режущих по живому обрезов Фернандо. «Ливерпуль» за 25 минут вряд ли нанесёт 9 ударов без результата.
Лучше любой кричалки
Спартаковские болельщики как всегда отличились, хотя количество матчей в Лиге чемпионов при пустых трибунах – явно не тот компонент, в котором красно-белые должны гнаться за ЦСКА. Но факт есть факт: пауза, связанная с пиротехникой, сбила порыв «Марибора» и позволила гостям начать переходить на чужую половину не эпизодическими выпадами, а основательно.
Нужно ещё
Территориальное преимущество и мяч «Спартак» получил, но на вопрос жизни Александра Мостового ответить не смог. Ещё и Глушакова уже в 1-м тайме пришлось заменить на Самедова, хотя многие надеялись, что заменён будет Ещенко. Андрей делал что мог, но может он немногое. Чтобы это выяснить, необязательно было смотреть на него в Словении, где он смотрелся во всех смыслах плохо и запорол самый сочный момент 1-го тайма.
Дядя Sam
Травма Глушакова, если она окажется серьёзной – ужасная новость для «Спартака», поскольку даже такого Дениса попросту некем заменить: Тимофеев и Зобнин уже лечатся, а других центрхавов у Федуна для Карреры нет. Обострится паспортная проблема, но это всё потом. А что же сегодня?
А сегодня Самедов мог бы даже полезнее Глушакова в условиях территориального преимущества «Спартака» за счёт своих атакующих навыков. Нет с такой разницей, как вчера у Оланаре и Жамалетдинова, но всё же. Не надо думать, что Денис такой уж крутой атакующий игрок, потому что забил несколько запоминающихся голов в прошлом сезоне. Для Самедова же атака была основной сферой деятельности всю жизнь, что он хоть и со второй попытки, но показал. Красно-белые сильно провели первую 15-минутку после перерыва, так что, в отличие от матча с «Рубином», «Спартаку» не повезло с быстрым голом, «Спартак» на свой мяч наработал.
Кто кого?
«Марибор» неожиданно быстро ответил ударом Бохара в штангу, но спартаковцев к воротам прижать не мог. Что-то похожее мы наблюдали в матче с «Рубином»: на пространстве красно-белые довольно весело бежали в перспективные атаки, одна из которых стала бы голевым шедевром, попади Фернадо в створ после серии СТЕНОЧЕК с Адриано.
Но поскольку заканчивать контратаки голами гостям было не так интересно, как просто убегать в них, наша красно-белая лодка доплыла до бурных порогов концовки, начавшихся после 80-й минуты, и, предварительно раскачавшись, перевернулась. Оказалось, что у Фернандо уже нет сил грести, Пашалич положился на спасательный жилет и решил не дорабатывать, а Ещенко в принципе не умеет плавать, потому последствия крушения были серьёзными. Могли стать и катастрофическими, если бы словенцы следом не простили Ещенко за очередной провал.
Игру «Спартак» доигрывал без Промеса и без шансов победить. На самом деле, хорошо, что шансы проиграть остались неиспользованными. Многие наверняка будут вопить и уже вопят о провале команды, но неужели кто-то, даже журналист Дмитрий Егоров, обещавший пробежаться в чём мать родила вокруг «Открытие-Арены», если «Спартак» не выйдет в плей-офф, думал, что команда с такой кучей проблем способна состязаться с «Ливерпулем» и «Севильей»? Команда просто-напросто с крайними защитниками Ещенко и Комбаровым? На мой взгляд, как главного конкурента здесь изначально стоило рассматривать «Марибор», и это нормально в сложившейся ситуации. Ненормально то, что эта ситуация сложилась.
Лига чемпионов
1 тур
"Марибор" - "Спартак" 1:1
1 тур
"Марибор" - "Спартак" 1:1
Голы: Самедов, 63, Бохар, 87
"Марибор": Ханданович, Шулер, Милец, Райчевич, Вилер, Кабаа, Бохар, Ахмеди, (Мешанович, 73), Врховец, (Пихлер, 85), Байде, (Крамарич, 73), Таварес.
"Спартак": Ребров, Джикия, Кутепов, Боккетти, Комбаров, (Мельгарехо, 90), Ещенко, Фернандо, Глушаков, (Самедов, 31), Пашалич, Промес, (Попов, 88), Адриано
Предупреждения: Джикия, 37
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Напечатать
7
(1)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.