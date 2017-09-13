Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Спартак" в групповом этапе Лиги Чемпионов?
Показать все опросы

Новости партнеров
Какое место в группе займёт "Спартак"?



 

Лето красное пропела, оглянуться не успела... «Спартак» не удержал победу в Мариборе

Лето красное пропела, оглянуться не успела... «Спартак» не удержал победу в МарибореНе игравший в Лиге чемпионов 5 лет и идущий на 8-м месте в чемпионате России «Спартак» как стрекоза из басни Крылова лето красное пропел и оглянуться не успел, как оказался в Мариборе с кучей нерешённых проблем. Rusfootball.info – о матче, после которого задумываться о выходе в плей-офф Лиги чемпионов стало ещё труднее.

Без Попова и сенсаций

Массимо Карерра не мог не видеть очевидных проблем на старте сезона и решил бороться с ними в том числе и с помощью новой схемы. Трёх центральных защитников он использовал в Хабаровске и в матче с «Рубином», поэтому было бы удивительна новая трансформация перед стартом Лиги чемпионов. Изменения коснулись лишь одной вакансии в составе, но всё-таки Пашалич вместо Попова – это не просто замена болгарина на хорвата, а серьёзные структурные изменения с выдвижением Глушакова вперёд.

Не добро пожаловать

Лига чемпионов встретила возвращение блудного «Спартака» сурово и жёстко: с первых минут «Марибор», который дома собирался наплевать на разницы бюджетов и прочую бумажовщину и победить, стал наносить удары по воротам Реброва, атаковать большими силами. Очень многие из моих знакомых, переживающих за «Спартак», не сговариваясь писали перед матчем, что им, если выразиться прилично, боязно. Похоже, что у игроков было схожее настроение. Если «Спартак» собирается начинать на «Энфилде» с таким же настроем, то лучше не ехать и согласиться на технические 0:3 без режущих по живому обрезов Фернандо. «Ливерпуль» за 25 минут вряд ли нанесёт 9 ударов без результата.

Лучше любой кричалки

Спартаковские болельщики как всегда отличились, хотя количество матчей в Лиге чемпионов при пустых трибунах – явно не тот компонент, в котором красно-белые должны гнаться за ЦСКА. Но факт есть факт: пауза, связанная с пиротехникой, сбила порыв «Марибора» и позволила гостям начать переходить на чужую половину не эпизодическими выпадами, а основательно.

Нужно ещё

Территориальное преимущество и мяч «Спартак» получил, но на вопрос жизни Александра Мостового ответить не смог. Ещё и Глушакова уже в 1-м тайме пришлось заменить на Самедова, хотя многие надеялись, что заменён будет Ещенко. Андрей делал что мог, но может он немногое. Чтобы это выяснить, необязательно было смотреть на него в Словении, где он смотрелся во всех смыслах плохо и запорол самый сочный момент 1-го тайма.

Дядя Sam

Травма Глушакова, если она окажется серьёзной – ужасная новость для «Спартака», поскольку даже такого Дениса попросту некем заменить: Тимофеев и Зобнин уже лечатся, а других центрхавов у Федуна для Карреры нет. Обострится паспортная проблема, но это всё потом. А что же сегодня?

А сегодня Самедов мог бы даже полезнее Глушакова в условиях территориального преимущества «Спартака» за счёт своих атакующих навыков. Нет с такой разницей, как вчера у Оланаре и Жамалетдинова, но всё же. Не надо думать, что Денис такой уж крутой атакующий игрок, потому что забил несколько запоминающихся голов в прошлом сезоне. Для Самедова же атака была основной сферой деятельности всю жизнь, что он хоть и со второй попытки, но показал. Красно-белые сильно провели первую 15-минутку после перерыва, так что, в отличие от матча с «Рубином», «Спартаку» не повезло с быстрым голом, «Спартак» на свой мяч наработал.

Кто кого?

«Марибор» неожиданно быстро ответил ударом Бохара в штангу, но спартаковцев к воротам прижать не мог. Что-то похожее мы наблюдали в матче с «Рубином»: на пространстве красно-белые довольно весело бежали в перспективные атаки, одна из которых стала бы голевым шедевром, попади Фернадо в створ после серии СТЕНОЧЕК с Адриано.

Но поскольку заканчивать контратаки голами гостям было не так интересно, как просто убегать в них, наша красно-белая лодка доплыла до бурных порогов концовки, начавшихся после 80-й минуты, и, предварительно раскачавшись, перевернулась. Оказалось, что у Фернандо уже нет сил грести, Пашалич положился на спасательный жилет и решил не дорабатывать, а Ещенко в принципе не умеет плавать, потому последствия крушения были серьёзными. Могли стать и катастрофическими, если бы словенцы следом не простили Ещенко за очередной провал.

Игру «Спартак» доигрывал без Промеса и без шансов победить. На самом деле, хорошо, что шансы проиграть остались неиспользованными. Многие наверняка будут вопить и уже вопят о провале команды, но неужели кто-то, даже журналист Дмитрий Егоров, обещавший пробежаться в чём мать родила вокруг «Открытие-Арены», если «Спартак» не выйдет в плей-офф, думал, что команда с такой кучей проблем способна состязаться с «Ливерпулем» и «Севильей»? Команда просто-напросто с крайними защитниками Ещенко и Комбаровым? На мой взгляд, как главного конкурента здесь изначально стоило рассматривать «Марибор», и это нормально в сложившейся ситуации. Ненормально то, что эта ситуация сложилась.

Лига чемпионов

1 тур

"Марибор" - "Спартак" 1:1


Голы: Самедов, 63, Бохар, 87


"Марибор": Ханданович, Шулер, Милец, Райчевич, Вилер, Кабаа, Бохар, Ахмеди, (Мешанович, 73), Врховец, (Пихлер, 85), Байде, (Крамарич, 73), Таварес.

"Спартак": Ребров, Джикия, Кутепов, Боккетти, Комбаров, (Мельгарехо, 90), Ещенко, Фернандо, Глушаков, (Самедов, 31), Пашалич, Промес, (Попов, 88), Адриано

Предупреждения: Джикия, 37

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Спартак Марибор Ещенко Самедов
Вчера, 23:49
Напечатать
7
(1)
№7 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 00:13) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Рейньголд открой личико - где Физика у Спартака , но это даже не Севилья . А що будет делать Спартак с Ливерпулем ... Ливер просто закатает Мясных как тузик -грелку!!
Регистрация: 18.03.2012
№6 Написал: dan blan (Сегодня, 00:10) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
вот какой состав должен быть
343
промес роша адриано
пашалич глушаков фернандо самедов
джикия кутепов таски
Регистрация: 9.08.2017
№5 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 00:08) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Голеодор
Зря Тигиеву не доверяет Каррера, уж он получше Ещенко сыграл бы, да и в атакующих действиях полезнее был бы.

Тигиев был бы полезнее в обороне и чем Ещенко, и чем Комбаров... но Каррера его просто в упор не хочет видеть! впрочем, как и Жано! как и молодого темнокожего форварда из Спартака-2 на С... зато два бесполезных засранца Попов и Мельгарехо у него всегда на поле появляются!
вот у меня вопрос, зачем Каррера брал Петковеча???!!!
Регистрация: 23.03.2009
№4 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 00:05) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: spiri
голосую за 2е..удачи вам..

+
Регистрация: 12.02.2014
№3 Написал: Голеодор Москва (Вчера, 23:58) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Алания»
Зря Тигиеву не доверяет Каррера, уж он получше Ещенко сыграл бы, да и в атакующих действиях полезнее был бы.
Регистрация: 3.05.2015
№2 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Вчера, 23:58) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
На мой взгляд, как главного конкурента здесь изначально стоило рассматривать «Марибор...

Роман ваше личное мнение тут вообще никого абсолютно не интересует,
как и супер заголовок
Лето красное пропела, оглянуться не успела...

в общем в сад (с) Джером К Джером


--------------------
"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Вчера, 23:54) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
голосую за 2е..удачи вам.. sunglasses
разбор толковый..Ещенко в топку..


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.