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Массимо Каррера: доволен результатом матча с "Марибором"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал ничью в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1).

"Доволен результатом и выступлением, но чуть меньше доволен качеством игры, мы совершили очень много ошибок. Глушаков? У него мышечная травма, поэтому он и был заменен, характер травмы пока неизвестен. Плохая реализация моментов? Это связано с тем, что не получилось забить. Как я всегда говорил – лучше создавать много моментов, чем не создавать вообще. Мы знали, что "Марибор" будет давить, и что соперник опасен на контратаках. Но, думаю, мы сумели их сдержать", - сказал Каррера в эфире телеканала "Матч ТВ".
Теги: Каррера Спартак Марибор
Сегодня, 00:09
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№17 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 00:24) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
да уж..такое впечатление,что Массимо потерял берег.. worried


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№16 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 00:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Норм все,не надо истерик.У всех по очкуешь в группе.Другой вопрос что надо было делать 2-0 и заканчивать.Самед кстати молодец исправился за косяк с Локо


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№15 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 00:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
не, ну я откровенно прав уже месяц заявляя, что Каррера полный мyдак!!!

Я долго держался: всё сопоставлял, прикидывал, надеялся...
Но сейчас категорически присоединяюсь!

ну наконец-то до тебя дошло, что ты зря на меня ругался )))
человек видевший крах в 76-м, возрождение и становление Спартака с Константином Ивановичем, расцвет, блеск и закат при Олеге Ивановиче, беспредел при Червяке и агонию при Федуне, не будет говорить зря!
Регистрация: 23.03.2009
№14 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 00:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
не, ну я откровенно прав уже месяц заявляя, что Каррера полный мyдак!!!

по ходу ему просто надоело у нас в России. Сначала Федун с трансферами наеб-л, а теперь Каррера походу начал дурака врубать.
Регистрация: 2.08.2010
№13 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 00:22) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Ну раз Клоун доволен - Спартаку можно заканчивать выступать в Лиги Чемпионов!!!
Регистрация: 18.03.2012
№12 Написал: Nichers (Сегодня, 00:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Какие же вы уроды мелочные, то батя, герой, а теперь - физрук. Противно
Регистрация: 16.01.2010
№11 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 00:18) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Макаронник просто реалист, в отличии от большинства здесь присутствующих
Регистрация: 19.03.2010
№10 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 00:17) #
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online

Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
не, ну я откровенно прав уже месяц заявляя, что Каррера полный мyдак!!!

Я долго держался: всё сопоставлял, прикидывал, надеялся...
Но сейчас категорически присоединяюсь!
Регистрация: 6.08.2008
№9 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 00:17) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как же Бескова не хватает, физруки достали
Регистрация: 30.08.2009
№8 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 00:16) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
не, ну я откровенно прав уже месяц заявляя, что Каррера полный мyдак!!!
Регистрация: 23.03.2009
№7 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 00:16) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Серьезно? Надо было добивать Марибор, а не прижиматся к своим воротам. Поэтому результат справедлив. Но если Каррера приезжал за ничьей то флаг ему в руки.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№6 Написал: Vadim1986 (Сегодня, 00:12) #
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Он пьяный чтоль? Че за ахинею он порол...
Регистрация: 12.03.2017
№5 Написал: tiki Москва (Сегодня, 00:11) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
кхм....откровенно мазохизмом попахивает..или потеря ощущения реальности
если б я такое прочел после игры с Севильей - я бы рад был
но с Марибором необходимо было брать очки (не очко, а очки)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№4 Написал: Хидя (Сегодня, 00:11) #
  • +2
  •  (4)
online

Мы не довольны! Почему ты никогдв во время не делаешь замены, каждый матч одно и тоже. Переводчик, донеси до него, что тупорогость и Карпина сгубила и ему не поможет ни разу здесь.
Регистрация: 13.03.2017
№3 Написал: Vadim1986 (Сегодня, 00:11) #
  • +3
  •  (5)

Красава че:) значит установка была на ничейку:)) это пиндец товарищи..
Регистрация: 12.03.2017
№2 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 00:11) #
  • -2
  •  (6)
online

Доволен результатом и выступлением,

Козлы вы все: и ты, и твои игрочишки!
С самого начала чемпионата - КОЗЛЫ!
Регистрация: 6.08.2008
№1 Написал: Didi Питер (Сегодня, 00:10) #
  • +4
  •  (6)

Он действительно всё это сказал???
М-да. Даже комментировать это бессмысленно.
Регистрация: 6.12.2008
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