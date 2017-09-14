Массимо Каррера: доволен результатом матча с "Марибором"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал ничью в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1)."Доволен результатом и выступлением, но чуть меньше доволен качеством игры, мы совершили очень много ошибок. Глушаков? У него мышечная травма, поэтому он и был заменен, характер травмы пока неизвестен. Плохая реализация моментов? Это связано с тем, что не получилось забить. Как я всегда говорил – лучше создавать много моментов, чем не создавать вообще. Мы знали, что "Марибор" будет давить, и что соперник опасен на контратаках. Но, думаю, мы сумели их сдержать", - сказал Каррера в эфире телеканала "Матч ТВ".