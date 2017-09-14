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Александр Самедов: разочарованы, хотели победить

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов поделился мнением о ничьей с "Марибором" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Есть неудовлетворение результатом, в конце прижались к воротам. Свои контратаки не забили, а в итоге пропустили. Разочарованы, хотели победить.

Почему прижались после забито гола? Не знаю. Решили удержать счёт. Надо смотреть, разбирать. Уже не раз в этом году нас за это наказывали, и сейчас опять, 85-й минута… Не знаю, почему так", - сказал Самедов в эфире "Матч ТВ".
Теги: Самедов Спартак Марибор
Сегодня, 00:32
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(0)
№4 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 01:10) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Когда хотят победить, не бросают играть после забитого гола!
Регистрация: 14.04.2008
№3 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 00:41) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Решили они счет удержать. Наказывали их за это не раз. Не знаю, почему так. Да именно поэтому и так...


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№2 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 00:39) #
  • -5
  •  (5)

А Каррера доволен результатом.
Ты что, ПРОТИВ ГТ пошёл??? flushed laughing
Регистрация: 6.08.2008
№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 00:35) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
да,ФЕРНАНДО,блин.. fearful


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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