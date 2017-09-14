Александр Самедов: разочарованы, хотели победить

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов поделился мнением о ничьей с "Марибором" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов."Есть неудовлетворение результатом, в конце прижались к воротам. Свои контратаки не забили, а в итоге пропустили. Разочарованы, хотели победить.Почему прижались после забито гола? Не знаю. Решили удержать счёт. Надо смотреть, разбирать. Уже не раз в этом году нас за это наказывали, и сейчас опять, 85-й минута… Не знаю, почему так", - сказал Самедов в эфире "Матч ТВ".