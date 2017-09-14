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РФПЛ: "Спартак", спасибо за красивую игру

Пресс-служба РФПЛ поблагодарила "Спартак" за красивую игру в матче группового турнира Лиги чемпионов с "Марибором" (1:1).

Напомним, что у "Спартака" отличился Александр Самедов. "Марибор" сравнял счет в концовке.

"Все. Ничья. "Спартак", спасибо за красивую игру", – говорится в твиттере РФПЛ.
Теги: Спартак Марибор
Сегодня, 01:18
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4
(0)
№4 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 01:42) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Наверное Мутко писал. Фром май харт.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№3 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 01:40) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
подъёп засчитан
Регистрация: 27.08.2008
№2 Написал: Black Fox (Сегодня, 01:31) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Что это было?


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№1 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 01:30) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Пазяста laughing


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
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