РФПЛ: "Спартак", спасибо за красивую игру

Пресс-служба РФПЛ поблагодарила "Спартак" за красивую игру в матче группового турнира Лиги чемпионов с "Марибором" (1:1).Напомним, что у "Спартака" отличился Александр Самедов. "Марибор" сравнял счет в концовке."Все. Ничья. "Спартак", спасибо за красивую игру", – говорится в твиттере РФПЛ.