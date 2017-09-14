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Поль Погба пропустит матч с ЦСКА

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, получивший травму подколенного сухожилия в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Базелем" (3:0), пропустит больше месяца, информирует BBC.

Таким образом, француз в числе прочих игр пропустит гостевой матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с московским ЦСКА, который состоится 27 сентября.
Теги: Погба Манчестер Юнайтед ЦСКА
Сегодня, 02:50
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