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Давид Хочолава: рады победе, но впереди "Шахтер" ждёт ещё длинный путь

Футболист донецкого "Шахтера" Давид Хочолава прокомментировал домашнюю победу над "Наполи" (2:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Не успел перенервничать. Иван Ордец травмировался и мне довелось вступить в игру. Мы хорошо изучили соперника. Знали об опасности крайних защитников "Наполи", понимал, что нужно внимательно играть один в один с каждым футболистом. Мы рады победе, но впереди "Шахтер" ждёт ещё длинный путь", - приводит слова Хочолавы официальный сайт УЕФА.
Теги: Шахтер Наполи
Сегодня, 04:03
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