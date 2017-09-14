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Лоренцо Инсинье: даже не знаю, что мы сделали неверно

Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье прокомментировал поражение от донецкого "Шахтера" (1:2) в Лиге чемпионов.

"Мы знали, что за "Шахтер" играют сильные футболисты, особенно в нападении. Честно говоря, даже не знаю, что мы сделали неверно и почему сыграли именно так. Уверен, тренер расскажет. Мы создавали опасные моменты в концовке, но сравнять счет, к сожалению, нам так и не удалось. Теперь надо не вешать нос, продолжать работать и постараться исправить допущенные сегодня ошибки", - цитирует Инсинье официальный сайт УЕФА.
Теги: Наполи Шахтер
Сегодня, 06:22
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